STRAŠNO SAM SE OSEĆAO KADA SAM ČUO DA JE PREMINULA: Ćustić otvorio dušu o Miri Furlan, jedan zajednički trenutak pamtiće ZAUVEK

Glumica Mira Furlan preminula je u sredu, 20. januara u 65. godini nakon teške bolesti.

Vest o njenoj smrti rastužile je mnogobrojne poštovaoce njenog lika i dela, ali i kolege, koji će je pamtiti po izrazitom glumačkom daru, sjajnim ulogama i zajedničkim trenucima.

foto: Dragana Udovičić

Od nje su se oprostile brojne kolege, a sada se oglasio i glumac Slobodan Ćustić i istakao po čemu će pamtiti Miru.

- Ja je pamtim po mom jednom od dva najdraža filma, prvi je "Kuduz", a drugi je "Đuka Begović" koji se snimao u Hrvatskoj 1991. godine. Poznavali smo se i pre, ali nismo radili, to mi je bilo baš onako žao, ali... Ona je bila fantastična glumica, fantastična žena, čovek, bila je uvek razgrabljena, igrala je uglavnom u najboljim filmovima, najboljim projektima... I onda sam ja trebao da igram Đuku Begovića i Mira Furlan je trebalo da mi igra majku. Mi smo tu negde, 3-4 godine razlike, i ja pitam reditelja:"Kako to misliš, ona, prelepa žena, igra moju majku?". Kažu mi:"Tebe ćemo malo da podmladimo, nju ćemo malo postarati i sve će biti u redu" - u dahu priča Slobodan, koji se prisetio jedne od njihovih zajedničkih scena na Slavoniji, a potom dodao:

- Taj dan, to druženje sa Mirom... Bila je kao devojčica. Ne mogu da izdvojim nijednu njenu ulogu, jer sve što je odigrala to je školski primer brilijantno odigrane uloge. Bila bi nepravda izdvojiti bilo koju njenu ulogu. Ta dama, kad izgovori reč pred kamerom, to je to... Nema glume, nego jednostavno nešto čarobno. Kad sam čuo da je preminula, ja sam ceo dan bio u strašnom minusu i samo se sećam te žetve u Slavoniji, dok smo snimali film - priznao je glumac u jutarnjem programu Pinku.

foto: Printscreen/Novo jutro

Kurir.rs/I.B.

Kurir