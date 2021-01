DA LI STE ZABORAVILI TIJANU KONDIĆ? Bila sam buntovna kao NATAŠA! Glumica sada živi u Izraelu i bavi se neobičnim POSLOM!

Tijanu Kondić smo ''upoznali'' u filmu Ljubiše Samardžića ''Nataša''. Glumila je problematičnu srednjoškolku i dobila pohvale za svoju glumu.

Govorila je kako su ona i glavna junakinja veoma slične, da joj je režiser mnogo pomagao u traganju za emocijama i istinom i da prvobitno nije trebalo da tumači glavnu ulogu. Međutim, ona je posle ovog filma nestala sa javne scene i dugo ništa nismo čuli o njoj, osim da je završila Filološki fakultet u Beogradu.

Preselila se u Izrael, počela da radi u producentskoj kući u Tel Avivu, a u Beograd se vratila pre par godina da bi promovisala roman. Van toga, retko dolazi u Srbiju.

- Radim dva posla, držim plesne časove kubanske salse i radim projekte u produkciji. Nedavno sam završila veliki film jednog od najpoznatijih izraelskih reditelja. Teško je i naporno. Ali ako imate ambiciju, onda dogurate negde. U pauzama između projekata pišem - ispričala je Tijana pre par godina.

Bilo joj je teško da ode iz zemlje.

- Sve je teško. Krećete iz početka, sve. Bila sam ranije u Izraelu kao turista. Jedno je biti turista, a drugo je živeti tamo. Od jezika, kulture, koja je meni prijemčiva i bliska. Meni je to bio izazov, a ne nešto najteže. Gledala sam to pozitivno i upoznala sam tamo ljude iz celog sveta. Naučila novi jezik i stvari. Živim potpuno drugačiji život, ali to ne znači da mi ne nedostaju stvari iz Srbije, a posebno ljudi. Najteži deo je kada morate da vodite sami računa o sebi, u smislu da sama moram da se brinem o svemu i vodim računa da li ću preživeti. U Srbiji nisam to morala. Najteži trenutak mi je bio odlazak odavde, a nakon toga smrt mog oca, koja se dogodila samo dva meseca nakon mog odlaska u Tel Aviv. U jednom trenutku se mnogo stvari desilo. Preseljenje, potom porodični nesrećni događaj. Ceo taj težak period koristila sam za pisanje. Pisanje je jedna vrsta terapije i svaki oblik umetnosti – iskreno je govorila Kondićeva.

