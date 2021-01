OVO JE MNOGO VIŠE OD JEDNOG SLUČAJA I MILENINE LIČNE BORBE: Glumičina majka zahvalila se na podršci i poslala VAŽNU poruku svima

Majka glumice Milene Radulović,koja je optužila za silovanje učitelja Miroslava Miku Aleksića, čiju je školu glume pohađala, objavila je poruku na Instagramu, kojom se zahvalila svima onima koji su podržali borbu njene ćerke.

"Do pre nedelju dana očekivali smo sve osim ovakvu podršku. Hvala svima, i hvala što ste prepoznali da je ovo mnogo više od jednog slučaja i Milenine lične borbe. Ljubav i podrška svim Milenama ovih naših prostora i šire!", napisala je Milenina majka.

Glumičina majka je uz poruku objavila više slika, prvu među njima prate reči: "Moja Milena".

Podsetimo, Milena Radulović je u ispovesti navela da ju je Miroslav Aleksić silovao kada je imala 17 godina, kao i da se seksualno nasilje ponavljalo.

"Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvek je tu bio i strašan osećaj da je tu, u blizini, gomila druge dece", rekla je Milena za Blic.

U ispovesti njena koleginica Iva Ilinčić ispričala je da ju je Aleksić seksualno uznemiravao kada je bila maloletna (prvo uznemiravaje doživela je sa 17 godina). Nasilje se i u ovom slučaju nastavilo.

"Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ”Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata”. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak", rekla je Iva.

Više učenica škole glume Aleksića optužilo ga je za seksualno nasilje, silovanje i nedozvoljene polne radne. Aleksić je u pritvoru, a sudski proces je u toku.

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir