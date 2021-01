VIŠE SE NIKADA NEĆU SKIDATI PRED MUŠKIM REDITELJIMA! Glumica donela odluku da ne snima INTIMNE SCENE, a za to ima JAK RAZLOG!

Holivudska glumica Kira Najtli (35) govorila je o odnosima moći na filmskom setu i budućim saradnjama na filmu.

Naime, ona je u duhu #MeToo pokreta, koji je veoma aktuelan u svetu rekla da ne želi više da se skida pred muškim rediteljima.

- Pred muškim rediteljima na setu i za potrebe filma više se nikada neću skidati i neću snimati scene se*sa. Ne osećam se više ugodno u takvom okruženju - rekla je glumica.

Ona kaže da već duže vreme oseća da je to ispravan potez. Dodala je da je seksualnost na filmu veoma važna, ali ona više ne želi da snima klasične, uštogljene glumcima uvek neprijatne scene seksa.

- Delom je to i do moje sujete. Rodila sam dvoje dece i stvarno nemam potrebu da me nagu posmatraju svi ti muški pogledi - dodala je ona.

- Za potrebe filma i umetnosti možda bih to i uradila, ali taj film bi morala da režira žena - zaključila je glumica u podkastu i dodala da je "Me Too" pokret veoma važan za sve žene.

