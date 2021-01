BASARA IZNENAĐEN ODLUKOM ŽIRIJA: U mom romanu nema nikakve politike, to se samo može učiniti da tako izgleda

Svetislav Basara juče je proglašen za 67. dobitnika Ninove nagrade. Za delo "Kontraendorfin" kolumniste dnevnog lista Kurir u izdanju "Lagune" glasala su tri člana žirija - Marjan Čakarević, Ivan Milenković i Branko Kukić.

Roman Svetislava Basare sačinjen je od "nemogućih" scena, "nedopustivih" zaključaka, paradoksalnih tvrdnji, cele lestvice nadrealizovanih hiperbola, kojima se pretresaju i protresaju temelji ne samo našeg društva i kulture, istorije i politike nego čitavog savremenog sveta. Uvodeći simbol kontraendorfina kao ključnog biološkog obeležja južnoslovenskih naroda, Basara taj svet postavlja na jezički ringišpil, koji u vrtoglavoj jurnjavi sve i svakoga izvodi iz zone komfora i postavlja pred svevideće ogledalo, navodi žiri u svom obrazloženju.

Svetislav Basara i sam je bio iznenađen odlukom žirija, a dao je samo kratku izjavu novinarima.

- "Kontraendorfin" je malo komplikovanije objasniti, to je jedan termin iz fiktivne endokrinologije - suprotno endorfinu, hormonu sreće. To je hormon nesreće, koji prožima čitav moj roman. U mom romanu nema nikakve politike, to se samo može učiniti da tako izgleda. To je umetnička slika društva koje trpi posledice onih zacenjivanja i zabluda koje su svuda oko nas. Manjim delom sam se nadao nagradi, a većim ne. Zapravo, sumnja je bila veća od nade, i to osnovana sumnja. Moji romani se još od 1989. godine provlače po užim i najužim izborima. Ovo je drugi put da sam dobio nagradu posle 32 godine konkurisanja. Uvek su mnogo veće šanse da se nekada ne dobije nego da se dobije - objasnio je Basara.

foto: Marina Lopičić

Godine 2021, zbog epidemiološke situacije, proglašenje dobitnika najznačajnijeg književnog priznanja na srpskom jeziku održano je onlajn, preko Zum aplikacije.

U najužem izboru bili su romani: "Pod oba sunca" Ognjena Spahića, "Ništa nije ničije" Bojana Savića Ostojića, "Prekrasne ruševine" Sava Stijepovića, "Ljudi bez grobova" Enesa Halilovića, "Kontraendorfin" Svetislava Basare, "Što na podu spavaš" Darka Cvijića i "Sloboda govora" Vladana Matijevića. Žiri - koji su činili Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković, Marjan Čakarević i Teofil Pančić - saopštio je dobitnika prestižne Ninove nagrade za roman godine i dao svoj komentar.

foto: Mitar Mitrović - PR

- Među ovih sedam knjiga u najužem izboru zapravo su se našli ljudi koji se poetički i generacijski između sebe razlikuju. Ono što im je zajedničko jeste da tretiraju važna pitanja čoveka današnjice - izjavila je Marija Nenezić.

Na konkurs za najbolji roman u 2020. godini pristiglo je rekordnih 212 romana. - Količina sama po sebi ne govori ni o kakvom kvalitetu, ali ako ovu našu profesiju razumemo kao mogućnost da možemo progurati neke knjige - čini mi se da se do sada nikada nije dogodila ova vrsta zakrčenja kada je trebalo

odlučiti ko će ući u uži izbor. Čini mi se da nikada nije bilo ovoliko promišljenih knjiga - rekao je Ivan Milenković.

Za roman "Što na podu spavaš" autora Darka Cvijetića u izdanju "Književne radionice Rašić" glasala je Marija Nenezić, a za roman "Pod oba sunca" Ognjena Spahića u izdanju "Kontrast izdavaštva" glasao je Teofil Pančić.

U odabranom društvu Rame uz rame s Ćosićem, Pavlovićem i Davičom Svetislav Basara ima već jednu Ninovu nagradu za roman "Uspon i pad Parkinsonove bolesti" (2006), a više puta je nominovan za ovo priznanje. Dva puta ovo priznanje osvojili su reditelj Živojin Pavlović, Dobrica Ćosić, a Oskar Davičo čak tri puta.

Kurir, Maša Kostić, foto: Marina Lopičić

Kurir