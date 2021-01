OVAKO JE GOVORILA RIALDA: Čovek upoznaje sebe kroz druge, a ja sam se izborila za svoj IZBOR!

Rialda Kadrić iznenada je preminula u 57. godini u Atini, gde je poslednje vreme živela.

Rialda, koja se proslavila ulogom Marije iz "Žikine dinastija, otišla je iz Beograda 1986. godine pravo u London. Pariz je bio njena prva ljubav i imala je fantaziju o tom gradu, ali kada je otišla u London, taj grad je brzo razuverio i dozvolio joj da ga upozna i zavoli.

Završila je Svetsku književnost i baš te studije su je ''isporovocirale'' da istraži svet. Kada su je upitali kako joj se čini Beograd posle svih ovih godina, odgovorila je: "Kao da dolazim u novi grad i otkrivam ga ponovo. Naišla sam na dosta dobrih stvari u njemu. Za početak, nema više rata. Nikada nije imala želju da daje intervjue jer je oduvek više volela da postavlja pitanja i traga za odgovorima. Da otkriva šta se sve dešava u ovom trenutku", pričala je Rialda u emisiji 150 minuta.

Ulogu Marije je posmatrala kao svojevrstan kalup.

- Sa ulogom Marije su me stavili u određeni kalup, to se glumicima dešava. Ako prihvatite taj kalup, to ume da bude zavodljivo i ta slava, ljudi vas prepoznaju, ali možete da se skamenite, nema disanja, nema koraka, nema gde da se zaviri i ukalupite se, nema novih otkrivanja jer ste se okamenili u istoj poziciji u kojoj su vas stavili drugi. Ja sam htela sam da se izborim za svoj izbor - pričala je glumica.

Govorila je da čovek sebe upoznaje kroz druge. Uvek se vrati na unutrašnja pitanja. Njen ugao je bio posmatrački.

Bila je u Londonu, pa u Americi. Radila je kao reporter za BBC, Glas Amerike.

U Beograd je došla prvi put 2016. godine.

