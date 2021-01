STUDENT ZNANJEM ODUŠEVIO PUBLIKU U POTERI: David Pantović otkrio šta će uraditi s 500.000 dinara i za koliko složi Rubikovu kocku!

David Pantović iz Crne Gore, koji ima samo 21 godinu, u poslednjoj epizodi kviza "Potera" osvojio je pola miliona dinara.

Student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u finalnoj igri prošao je tragača Milorada Milinkovića i zajedno sa Dušanom Nikolićem uzeo 540.000 dinara. Pored znanja, David je u epizodi demonstrirao brzo slaganje Rubikove kocke.

- Pre šest godina sam naučio da slažem kocku. Od tada samo vežbam, a nakon nekog vremena sam saznao da postoje i takmičenja i tako sam ušao u sve to. Cilj mi je bio da to popularizujem u Crnoj Gori i organizovao sam i tri takmičenja. Većinu rekorda su mi oborili, ali i dalje držim rekord za kocku koju sam slagao sinoć u emisiji - 2x2 singl, i to za 2,54 sekunde. Kocka se ne slaže samo jednom, već iz pet puta. Najlošije i najbolje vreme se brišu, a od središnja tri se uzima prosek. Na osnovu tog proseka najbolji pobeđuje. Za obično kocku mi treba desetak sekundi - objašnjava David za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Student ETF kaže da novac neće odmah potrošiti.

- Nisam se toliko iznenadio što sam prošao u završnicu, ali je tamo već bilo dosta gusto. Ovo mi je bio prvi put da učestvujem u nekom TV kvizu. Planiram da se prijavim za "Slagalicu", tamo je malo teže prijaviti se, ali mi je to neki san. Novac ću staviti na štednju. Naći će se namena za taj novac u jednom trenutku.

Kurir/ M. Kostić, foto: RTS i privatna arhiva

Kurir