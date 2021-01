MORALA SAM DA GLEDAM SAMO U POD! Pevačica otkrila jezive detalje svoje veze i razloge zbog kojih je TUŽILA slavnog glumca!

Pevačica Talija Debret Barnet poznata pod pseudonimom FKA Twigs obelodanila je da je bila zlostavljana dok je bila u vezi sa glumcem Šijom Lebufom. Talija je otkrila da je bila žrtva fizičkog, mentalnog i emocionalnog nasilja, zbog čega je i tućila Lebufa.

foto: Profimedia

Talija je nedavno iznela još detalja iz svoje mučne veze, istčući da je još tada počela da dobija napade panike i da ju je konstantno pratio osećaj srama i straha.

Gostujući u podkastu "Grounded" na BBC radiju ona je ispričala kako joj je glumac branio da gleda u druge muškarce i da ju je u potpunosti izolovao od prijatelja i porodice. Kako ga ne bi razbesnela, ona se trudila da gleda u pod kad god bi izašli zajedno.

- Smetalo mu je to što sam bila ljubazna prema konobaru ili prema bilo kome ko je muškog roda. On je odmah mislio da flertujem s tom osobom, te da želim da stupim u nekakav odnos, iako sam ja zapravo samo bila pristojna. Rekao mi je kako sam znala kakav je kad smo se upoznali i da, ako ga volim, ne bi trebalo da muškarce gledam u oči. Dakle, to je bila moja svakodnevica dobra četiri meseca pred kraj naše veze. Nisam smela da gledam muškarce u oči - rekla je pevačica.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma 2018. godine, a raskinuli su u maju 2019. godine. U decembru 2020. godine saznalo se da je pevačica tužila glumca.

FKA Tvigs je otkrila da je Lebuf vremenom postepeno postajao sve više ljubomoran.

- Nekad bi me usred noći i počeo bi da me optužuje za različite stvari. Recimo, da zurim u zid i razmišljam o načinima kako da ga napustim, optužio bi me da masturbiram, da želim da budem s nekim drugim... To se uvek dešavalo između četiri i sedam sati ujutru - govorila je pevačica.

Talija je rekla kako je na kraju veze imala potpuno narušeno mišljenje o sebi, i da je bila ubeđena da je najgora osoba na svetu. Tome je doprinelo i to što joj niko nije priskočio u pomoć kada ju je Lebuf davio na benzinskoj stanici.

Iz kandži slavnog 34-godišnjakinja uspela je da se iskobelja tek nakon što je nazvala telefon za pomoć žrtvama zlostavljanja. No, i dalje oseća posledice ovog odnosa - ona je obolela od posttraumatskog stresnog poremećaja, te zajedno sa terapeutom radi na tome da izleči napade panika i ponovo bude ona stara.

Podsetimo, glumac je demantovao većinu navoda, ali je rekao da snosi deo krivice zbog odanosti alkoholu.

- Nisam u poziciji da kažem nekome kako je moje ponašanje uticalo na nečija osećanja, nema izgovora za moj alkoholizam i agresiju, samo racionalizacija. Bio sam nasilan prema sebi i drugima godinama. Imam istoriju u povređivanju najbližih. Stidim se te prošlosti i žao mi je zbog svih koje sam povredio. Nemam šta drugo da kažem - rekao je glumac za Njujork Tajms.

foto: Profimedia

Kurir.rs/S.M./BBC.com

BONUS VIDEO:

Kurir