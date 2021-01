STEFAN MILENKOVIĆ SE POSLE DVE DECENIJE VRATIO U SRBIJU! Oduvao svećice sa sinom i proslavio 44. rođendan: Bliži smo familiji!

Violinista Stefan Milenković se posle dve decenije života i rada u Americi vratio u Srbiju sa suprugom Goricom i osmomesečnim sinom Nikolom. Sa najmilijima je proslavio 44. rođendan, a na društvenim mrežama pratioce je oduševio fotografijom na kojoj grli sina.

- Hvala svima na rođendanskim čestitkama - napisao je, dok osmeh nije skidao.

Inače, Stefan je zadržao skromnost i nakon godina života van Srbije, a na pitanje da li je očekivao da će njegov povratak pobuditi toliku pažnju javnost je poručio:

- Bili smo zapanjeni zapravo količinom interesovanja javnosti za naš povratak i zaista nam je drago jer mi se vraćamo kući. Moju intenzivnu karijeru mogu da nastavim da obavljam bilo gde i želimo da naša baza sada bude u Evropi, odnosno u Srbiji, sa fokusom na naše studente i našu violinsku školu, a ta jedna porcija koncerata i obaveze u Americi ostaju i to bih radio odavde. Bliži smo našoj familiji, mogu da se zaista posvetim našim studentima ovde, mogu da aktivno radim da se popularizuje klasična muzika kod nas i da se promoviše kao naš proizvod, naši muzičari i naša škola da se promovišu u svetu, da se marketinški plasira. To mi je veliki cilj i na tome ćemo raditi zaista intenzivno iako je to dugoročan projekat od tri do pet godina.

