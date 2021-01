BURNO U JUTARNJEM! TINSKA I BOKAN NAPALI MILENU RADULOVIĆ Neshvatljivo da žrtva silovanja radi seriju! Udarili i na BJELOGRLIĆA

Jelena Tinska i Dragoslav Bokan gostovali su juče u jutarnjem programu TV Prva i, između ostalog, dotakli su se teme da glumica Milena Radulović priprema seriju "Učitelj" o svom iskustvu i traumama koje je doživela u školi glume "Stvar srca" Miroslava Mike Aleksića.

Oboje su bili vrlo kritični prema Mileni i najoštrije osudili činjenicu da mlada glumica uopšte ima bilo kakve veze s tom serijom.

- To da tobožnja žrtva silovanja pravi seriju u kojoj piše u scenariju replike tog događaja, to mi je neshvatljivo. Ona kao plače i jeca u svedočenju, govori da ne želi toga da se seća, a sad pravi seriju od toga? Pravljenje serije od toga, s producentom, izborom glumaca, s forama i ponovljenim kadrovima... Ima nečeg perverznog, egzibicionističkog, jezivog u svemu tome. Može neko drugi da pravi tu seriju, ali ne ona. Milena je tu seriju "Učitelj" počela da pravi, kako smo čitali u štampi, pre nego što je i došlo do objavljivanja tog slučaja. Ako je to sve istina, ja tu seriju s gnušanjem kritikujem i smatram nečim jezivim i užasnim, na temu ličnosti te i takve osobe koja može tako nešto da uradi - izričit je bio Bokan.

S njegovim sramnom kritikom i stavom u potpunosti se složila i Jelena Tinska, koja se već našla na udaru javnosti zbog podrške profesoru glume Miki Aleksiću.

- Ja se gnušam te serije "Učitelj". Kakva je to serija za edukaciju mladih? To je serija pisana s predumišljajem. Osim toga, to nije laž. Bulić je dramaturg, Bjelogrlić treba da bude producent, znači, sve je smišljeno da napraviš nešto čime ćeš edukovati druge. To se tako ne radi. A onda odeš u novine, pa na sud i onda ti si kao sad žrtva. Opet ću da ispadnem grbava, jer ja pozdravljam sve devojke koje su hrabro izašle i priznale da ih je neko silovao. Samo se pitam zašto je ona druga devojka rekla: "Mene je silovao sedam meseci svakog utorka i ja sam onda povraćala." Što nisi išla petkom na glumu onda - završila je pitanjem Tinska.

Voditelj Filip Čukanović gledao je sve s nevericom, a osuda ovih stavova došla je veoma brzo preko društvenih mreža.

