UMRLA SELMA IZ NAJEMOTIVNIJE PESME BIJELOG DUGMETA: Preminula u 92. godini, Bebek skrhan BOLOM

U Hrvatskoj je u 92. godini preminula Selma Borić koja je bila inspiracija za kultni hit "Selma" Bijelog dugmeta.

Selma Borić je bila inspiracija Vladi Dijaku koji je napisao jednu od najlepših rok balada i posvetio je ženi u koju je bio zaljubljen, a da joj to nikad nije priznao.

Zbog toga je odlučio da svoja osećanja pretoči u stihove koje je otpevao Željko Bebek, a pesma je postala veliki hit u bivšoj Jugoslaviji. Selma Borić je Vladu Dijaka upoznala kad je imala 16 godina, a u jednom intervjuu osvrnula na njihov poseban odnos, prisećajući se lepih trenutaka kada je krenula na fakultet i iza sebe ostavila zaljubljenog Vladu ne znajući za njegove emocije, preneo je sarajevski portal "Klix".

"Eh kako je to bilo student, večno putovanje na relaciji Sarajevo Zenica Zagreb i uvek me jako bili kad se setim te prošlosti. Neverovatno kako se sećam jednog datuma - 6. mart tada sam se srela sa Vladom i on je mene pratio na voz i našao mi je mesto u vozu. Ja sam osoba koja ne znam plakati, malo sam plakala u životu, a kada se setim Vlade, kao da mi suze krenu na oči", sećala se Selma.

"Jutros me je obavestila njena porodica, s obzirom da je zbog korone nisam posećivao dugo vremena. Nažalost starost je odnela, ali zaspala je u miru i nek ostane tako u miru. Otišla je moja Selma. I dalje ću ja njoj pevati i pominjati je pred publikom, zbog toga što pesma nosi njeno ime a pesma je opisala deo njenog života, lepi deo njenog života. Tako ćemo je se rado sećati", rekao je Bebek za "Dnevni avaz".

