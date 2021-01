PREMINULA ČUVENA AMERIČKA GLUMICA: Siseli Tajson je bila veliki BORAC, od nje se oprostio i OBAMA!

Čuvena američka glumica je preminula u 96-oj godini, a iza nje su ostale brojne uloge i aktivizam.

Siseli Tajson je igrala je na Brodveju, imala prve nominacije za Oskara i Zlatni globus u vreme kada crni glumci nisu bili toliko zastupljeni. Dobila je i nekoliko nagrada Toni. Glumila je jake afro-američke žene i razbijala rasne stereotipe.

Snimila je brojne filmove kao što su Sounder, zbog njena je dobila nominaciju za Oskara, The Autobiography of Miss Jane Pittman, Roots, The Marva Collins Story,The Women of Brewster Place i The Help.

Brojne poznate ličnosti su se oprostile od Siseli, od Baraka Obame do Opre.

Uzrok smrti nije naveden.

