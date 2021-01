IVANA PETERS: Govorili su da je Mikina škola najbolja za moje DETE! Sara je PRGAVA, pa nije završila kod njega!

Ivana Peters će s bendom Negativ prva imati koncert pred publikom u Kombank dvorani uoči Dana zaljubljenih, i to usred pandemije. Jedan od najboljih domaćih vokala paralelno radi i album sa Tap 011, a za Kurir govori o muzici, ćerki Sari i odgovara na pitanje može li u Srbiji da se živi od rokenrola. Razgovor smo započeli koncertom koji sprema.

- Dok publika i izvođač ne osete znoj - to nije to. Ništa ne može da zameni živ koncert i živu interakciju. Imala sam dva onlajn nastupa, ali nije to isto, osećaj je kao da smo sami.

foto: Ana Paunković

Kako ćete imati koncert usred pandemije?

- Trenutna situacija je naša sadašnjica, naš život i moramo da se prilagodimo tome. U publici će biti samo 500 ljudi, a sala prima 1.500. Ispoštovaće se sve mere i svako će dobiti masku koju će morati da nosi.

Može li da se živi od rokenrola?

- Vremena su teška. Svako od nas se plaši za svoju budućnost. Nije tačno da nemam da hranim svoje dete, kao što su neki mislili. Nekako smo se svi privikli na tu novu normalu. Sada treba da se postave jasna pravila ko sme da radi, a ko ne. Moglo je nekada lepo da se živi od rokenrola, jer smo se prilagodili našem tržištu.

Negativ je objavio četiri albuma. Koja pesma vam je omiljena?

- "Konačno početak" sa drugog albuma, koji je posvećen mojoj mami. Volim i "Šta kažeš sad" i "Ja bih te sanjala", koja je naša prva pesma i hit. Ona je nastala dok sam još bila u Tap 011. Bili smo na moru kad sam počela da je smišljam, a završila sam je na jednom splavu. Tekst sam napisala na salveti i on mi je najdraži.

foto: Dado Đilas

Radite i sa decom. Šta kažete o slučaju Mike Aleksića?

- Nažalost, toga ima više nego što mislimo. Odvratno mi je. Svi su mi govorili da je njegova škola najbolja i super za moje dete. Sara je bila prgava i na kraju nije završila kod njega. Neko od gore me je pogledao i rekao "ti nećeš voditi dete u tu školu". Želela bih da dam snagu svim žrtvama nasilja, nasilnicima treba reći "ne" i zlostavljače strpati iza rešetaka.

Šta biste voleli da vam ćerka odabere kao poziv?

- Menja interesovanja i ne zna šta bi u životu da radi. Sada bi da bude režiser. Uvek ju je privlačila umetnost. Glas je nasledila od mene.

foto: Ana Paunković

Koliko vas je promenio srčani udar?

- Nisu mi do danas rekli pravi razlog, a verujem da je to bio stres. Bila sam ljuta na sebe i univerzum što je baš meni to moralo da se desi, pitala sam se šta sam pogrešno uradila. Bila sam tada već ostavila i cigarete, nisam jela meso i trudila sam se da živim zdravo. Infarkt te upozorava da usporiš, a meni se sada dešava suprotno. Želim da stignem što više stvari da uradim.

O žiriju u "Zvezdama Granda" Marija s razlogom kritikuje takmičare Marija Šerifović u "Zvezdama Granda" kritikuje takmičare što pevaju vaše pesme, a vi ste prošle sezone bili deo mentorskog tima jednog člana žirija. foto: Printscreen/Instagram - I njene pesme su zahtevne. Marija kritikuje takmičare s razlogom. Takva vrsta takmičenja ne može da da pravu sliku kako neko peva. Za mene je to više rijaliti nego što se radi o karijerama i životima mladih ljudi. Neko će napraviti karijeru jer ima stav ili vokal, a ne zbog šou-programa. Mislim da ljudi treba da pevaju šta žele. Nebitno je šta će im ko reći ako su oni uživali u tome.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Ana Paunković

