IMALA SAM MNOGO GUBITAKA BLIŽNJIH, ŠTO SAM STARIJA SVE VIŠE PRIHVATAM SMRT: Ceca Bojković iskreno o teškom periodu!

Glumica Svetlana Ceca Bojković poslednjih meseci izgubila je nekoliko prijatelja i kolega koji su preminuli od posledica korona virusa.

- Ivan Bekjarev je otišao za nekoliko dana, odnela ga je korona. To je zaista strašno. Što sam starija sve više prihvatam smrt, jer drugačije ne mogu da se nosim i borim sa tim. Otrcana je fraza da je to deo života. Ponašam se kao da su ti dragi ljudi otputovali. Šok je u prvom trenutku, prvih sedam dana, a onda moje biće to nekako obradi. Čuvam ih u sebi i često ih pominjem u pričama i anegdotama. Svi su bili veoma duhoviti i sa svima njima sam mnogo radila - priča ona i dodaje:

- Pominjem Peru Kralja, Marka Nikolića, Pecu Ejdusa, Đuzu Stojiljkovića. Otišli su i Dragan Nikolić, Milena Dravić, Miodrag Radovanović Mrgud, Milorad Mandić Manda, Glogovčevu smrt smo jedva preživeli. Sad ponekad gledam snimke predstava i shvatam koliko nas je ostalo u životu. Imala sam i mnogo gubitaka mojih bližnjih, od prvog supruga Miloša Žutića, koji je umro s nepune 54 godine, pa drugog, Ljubomira Mucija Draškića.

Kako ističe, od prvog supruga dosta je naučila, mada otkriva da je neke stvari o kojima joj je pričao razumela tek godinama kasnije.

- Bila sam veoma mlada kad smo počeli da se zabavljamo, udala sam se za njega u 21. godini. Bio je stariji i mnogo zreliji, veoma obrazovan. Neke stvari koje mi je govorio u mladosti, koje se tiču glume, shvatila sam tek 15 godina kasnije. Morala sam da prođem iskustveno kroz nešto da bih se setila nekih njegovih rečenica koje tada nisam razumela. Baš zbog toga što ih nisam razumela, upamtila sam ih. Mnoge od njih me i danas prate kao saveti, one su se potvrđivale kroz život i karijeru, a potvrđuju se i danas.

