TUGA! UMRLA POZNATA PEVAČICA: Kijana Saton preminula od poslednica korone u 28. godini, pred smrt zamolila sve da budu OPREZNI

Talentovana i mlada pevačica Kijana Saton je preminula u 28. godini života jer je izgubila bitku protiv korona virusa.

Kijana je provela 16 dana boreći se za život, prvo je bila na kiseoniku, a zatim na respiratoru, pre nego što je njena majka Kirsti dozvolila lekarima da je isključe sa aparata.

"Dok su isključivali mašinu, milovala sam Kijanin nos i obrve, baš kao kad je bila beba. Pokušavala sam da je uspavam. Rekla sam joj da je volim. Još uvek ne mogu da verujem da je nema", opisala je Kirsti bolan rastanak sa ćerkom.

Kijana je na društvenim mrežama opisala svoju bitku protiv virusa, rekavši da je odlučna da ga pobedi.

Tri dana nakon prijema 2. januara, Kijana je izjavila da se jedva kreće, a da ne izgubi dah.

"Mogu samo da izgovorim po nekoliko rečenica. Spavam, ali me disanje budi. Osećam se kao da me neko lupka po grudima i leđima. Osećam se kao da idem unazad - valjda se stvari pogoršaju pre nego što postanu bolje. Odeljenje na kome se nalazim je puno. Postoji šest medicinskih sestara i zdravstvenih radnika i preko 36 pacijenata... Molim vas, budite oprezni, budite sigurni. Bio sam i pogledajte gde me je to dovelo", govorila je Kijana.

Kijana je primljena u bolnicu u Norviču posle asmatično napada koji se pogoršao i tada je urađen test na Kovid koji je bio pozitivan. Prvo su joj dali masku sa kiseonikom, zatim balon da bi mogla da šalje poruke prijateljima.

Njen poslednjio post je objavljen 12. januara, a u njemu je pozivala ljude ''da se ujedine i pobede ovu stvar zajedno''. Na aparate su je priključili 3 dana kasnije.

