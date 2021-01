KAKO SMO OPLJAČKALI KIM KARDAŠIJAN U PARIZU: Lopov objavljuje knjigu o čuvenom događaju? Ništa nije prećutao!

Ako je suditi po američkim medijima, jedan od lopova koji je opljačkao Kim Kardašijan u pariskom hotelu 2016. godine je napisao knjigu o samom događaju koji obuhvata i neke čudne i smešne stvari vezane za pljačku.

Junis Abas je optužen da je uzeo nakit u vrednosti od 10 miliona dolara, a u knjizi se šali na račun slavne Kardašijanke i njene sekretarice jer su uporno pokušavale da pozovu 911, što je broj za hitne slučajeve u Americi koji ni u kom slučaju ne može biti operativan u Francuskoj, pišu francuski mediji. Knjiga bi trebalo da se zove ''Kako sam oduzeo Kim Kardašijan'' ("I sequestered Kim Kardashian") i trebalo bi da izađe 4. februara.

foto: Profimedia

Kada je Kim shvatila da joj život nije ugrožen i da je lopovi neće povrediti, malo se opustila. Junis dalje navodi da je završio sa mobilnim telefonom starlete i da je dobio poziv od Trejsi Čepman, čuvene američke pevačice i muzičarke nekoliko trenutaka posle pljačke.

- U trenutku kada se razmimoilazim sa policijski automobilom koji prolazi kroz komšiluk i izviđa, trgao me je zvuk veoma ružne i neharmonične melodije zvona za mobilni. Pred mojim nepoverljivim očima na ekranu se pojavljuje ime i svetli. Ne, nema šanse da je to ona. Mora da tripujem da izlazi ime Trejsi Čepman. - piše on u knjizi, po navodima američkih medija.

foto: Profimedia

Ostaje nejasno zašto je Abas koji čeka suđenje zbog svoje umešanosti u zločin, želeo da napiše knjigu u kojoj priznaje svoju umešanost u pljačku.

U oktobru 2016. godine, pet prevaranata obučenih kao policajci držali su Kardašijanku na nišanu u otmenom pariskom hotelu. U knjizi Abas otkriva da su on i grupa prevaranata, poslali starije saučesnike da izvide situaciju u hotelu pre nego što uzmu nakit. Abas je dalje napisao da su stariji ljudi mnogo bolji za sakupljanje informacija jer su mirni i anonimni. Oni su ukrali nakit koji je uglavnom bio veoma skup i to poznatih dizajnera i marki.

Kim se posle pljačke povukla sa društvenih mreža, ali se ubrzo i vratila da fanovi ne bi brinuli.

BONUS VIDEO:

(Kurir.rs/A.M./Fox News)

