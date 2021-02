KAKO SADA IZGLEDAJU GLUMCI IZ ČUVENE SERIJE: Vil je ostario, a za Grejs kao da je vreme stalo! (FOTO)

Krajem devedesetih i početkom 2000. uživali smo u dogodovštinama četvoro ljudi iz Njujorka. Grejs se bavila dizajnom unutrašnjeg prostora, Vil je bio advokat, Džek glumac, a Karen bogatašica iz elitnih krugova. Vil i Grejs su živeli zajedno, ona je bila strejt, a on gej što je za to vreme bilo poprilično revolucionarno u televizijskim serijama. Svi oni su upadali u razne zgode i nezgode, pritom jureći pravu ljubav. Orginalna serija je imala 8 sezona, osvojila je 12 Emi nagrada i trajala je do 2006. godine. Tokom godina, svi poznatiji holivudski glumci i glumice su imali poneku ulogu u seriji. Kreatori serije su rešili da nastave priču 2017. godine, ali zbog slabije gledanosti ukinuta je 2020. Serija je bila veoma popularna i u našoj zemlji. Prošle su godine od emitovanja, a vi možete pogledati kako slavna četvorka izgleda sada.

Debra Mesing - Grejs Adler

Erik Mekormak - Vil Truman

Šon Hejz - Džek Mekfarland

Megan Mulali - Karen Voker

Šeli Mejson koja je glumila sobaricu Rozu i nerazdvojnu drugaricu Karen je nažalost preminula 2019. godine.

BONUS VIDEO:

