PEVAČ SE BORI SA TUMOROM NA MOZGU, SADA PROGOVORIO O SVOJOJ BOLESTI: Bilo je suza, nosio sam kapu i STIDEO se jer sam ĆELAV!

Tom Parker, iz benda "The Wanted" otvorio se na društvenim mrežama i sa svojim fanovima podelio osećanja vezana za tumor na mozgu sa kojim se bori trenutno.

Tom (32) je u dirljivom postu napisao kako se rasplakao kada je njegova žena obrijala glavu da bi mu pružila podršku. Ovaj muzičar je podelio fotografiju i napisao svoja osećanja i kako je teklo prihvatanje ćelavosti. Priznao je i da ga je bilo sramota zbog izgleda.

- Prihvatanje. Ja sam u javnosti od svoje 21. godine i izgled mi je bio veoma bitan. imao sam razne frizure, od Denija Zuka do plave faze koju je moja žena mrzela. - napisao je on.

Kada je krenuo sa tretmanom, morao je da se ošiša na ćelavo i zamolio je ženu da ga obrije kada se vratio iz bolnice.

- Sećam se veoma živo tog osećaja, kao da je deo mene istrgnut kada sam video kako pramenovi moje kose padaju na pod. Bilo je i suza. U prvo vreme sam nosio kapu i to nekoliko meseci jer sam se stideo svog izgleda. Znam da to zvuči suludo - ne treba da se opterećujem što sam ćelav jer se suočavam sa nečim mnogo ozbiljnijim. Međutim, to je za mene bilo kao da nosim bedž koji vrišti: Ja imam rak. - ali, situacija se promenila.

Tom je prihvatio svoj novi izgled i više se ne stidi, prigrlio je svoje strahove i rešio da se izbori sa njima. Ćelavost je, kako piše u objavi, sada simbol stvari koje je pobedio i koje tek treba da pobedi.

BONUS VIDEO:

(Kurir.rs/A.M/Daily mail)

Kurir