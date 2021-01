TIHOMIR STANIĆ U SCENIRANJU NA KURIR TELEVIZIJI: Glumac iskreno i ŽIVOTU i karijeri: Moji roditelji su se upoznali preko OGLASA

Glumac Tihomir Tika Stanić ovonededeljni je gost u emisiji "Sceniranje", na Kurir televiziji gde će otvoreno govoriti o brojnim temama iz života i svoje bogate karijere.

Tika je na samom početku otkrio kako su se njegovi roditelji upoznali, te je ispričao zanimljivu anegsotu za njihov sudbinski susret.

foto: Pritnscreen

"On je bio učitelj i onda je dao oglas. Učitelj traži ženu. Kažu da je mami neko drugi odgovorio na taj oglas. On je došao i nije rekao da je bio oženjen i da ima sinove. Šifra na tom oglasu je bio naslov romana Fransoa Sagan „Dobar dan tugo". Kada se mama nekad žalila na život koji vodimo, on bi joj rekao šta se žali, kada je na oglasima pisalo: "Dobar dan tugo". Sudbinski susret ljubavi im je bio. Dopali su jedno drugom. On je posle tvrdio da mu je poslala lažnu fotografiju. Govorio je da to nije ona, ali to nije istina naravno", ispričao je glumac.

foto: Pritnscreen

Otac bio u zatvoru zato što je davao diplome đacima

"Ima to u filmu "Falsifikator", to je bila i inspiracija za film. Pojavio se zakon kada ljud nisu mogli da rade ni proste fizičke poslove bez osnovne škole i onda su išli na kurseve im je to dao. Dao je ženi svog kolege svedočanstvo i potpisali su da je položila, a nisu uveli u službene knjige. Kada je napustila muža i on je prijavio da ona nema školu. Onda su tatu uhapsili, a taj njegov prijatelj je postao direktor škole. Jednom sam ga pitao koliko je izdao tih svedočanstava, a on me je pitao tad koliko ima Prva proleterska brigada boraca. Kada sam našao u knjizi pisalo je 1700 boraca, a on mi je rekao da je tačno toliko izdao svedočanstava", prisetio se Stanić.

foto: Kurir

