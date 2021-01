UDARIĆU TE AKO SE NE SKLONIŠ! Glumci se umalo POTUKLI oko ULOGE, a onda totalni OBRT - Postali PRIJATELJI! (KURIR TELEVIZIJA)

Tihomir Stanić popularni glumac u "Sceniranju" na Kurir televiziji izneo je potpuno neočekivane detalje iz svog života.

Jedna od anegdota vezanu za život i prijateljstvo sa Stanićem ispričao je glumac Svetozar Cvetković.

O tome kako je došlo do prijateljstva između dvojice glumaca krije se neverovatna priča.

- Naš prvi susret u poslu bio je 80-te godine kada sam igrao jednu ulogu u predstavi u Srpskom pozorištu u Novom Sadu, za koju je Tika bio ubeđen da je to uloga za njega, a ne za mene i direktno je hteo da me bije zbog toga. Ali isto tako sam i ja hteo njega da bijem za jednu drugu ulogu koju sam ja igrao, a za koju je on tvrdio da ne igram dobro i stalno mi je govorio kako ja to treba da igram, sve vreme dok sam probao i ona sam mu ja u jednom trenutku prirpetio da ću ga udariti ako se ne skloni i tako se rodilo naše prijateljstvo - priča Cvetković.

Tihomir Stanić potvrdio je da do batina nije došlo, ali da Svetozar nije jedini koji je tom prilikom hteo da ga bije.

- Ovo smo radili predastavu "Svećar" Đordana Bruna. Jesam mu se penjao po glavi. Ali tad je hteo i Taško Načić da me zadavi, on je krenuo direktno na mene. Bio sam nestrpljiv, a ja nisam znao tad da primenim ono što već decenijama primenjuju - da je partner uvek u pravu - priča kroz osmeh Stanić.

