SUDBONOSNO! PRESTAO DA PIJE NA POSEBAN DAN! Tihomir Stanić nikad ISKRENIJE o velikom POROKU (KURIR TELEVIZIJA)

Glumac Tihomir Stanić jedan je od retkih poznatih ličnosti koji je spreman da iskreno govori o borbi sa najvećim porokom u svom životu - alkoholom.

U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji na sebi svojstven način naš legendarni umetnik govorio je sasvim otvoreno o tome zašto se odao alkoholu kao i kako je uspeo da stavi tačku na ovo teško poglavlje svog života.

-Pio sam mnogo, voleo sam da pijem. Sam snagom svog karaktera i volje sam prestao. Shvatio sam da ličim na mamu. I dok sam pio, ja sam mislio da je to vrlina. Društvo naše slavi piće i alkohol. Inače u mojoj porodici, meni niko nikad nije rekao nemaoj da piješ. Rekli su mi nemoj toliko da piješ, kao da je piće nešto dobro. Nije dobro ni u malim količinama, to je otrov - kaže popularni glumac.

O trenutku kada je čvrsto odlučio da prestane da pije Tihomir kaže da nije ni slutio koji dan je izabrao.

-To smatram jako važnom činjenicom u svom životu, ja nisam mogao da funkcionišem dok ne popijem, to je posatala moja fiziološka potreba i kada sam shvatio da mogu, snagom karaktera, onda sam shvatio da mnoge stvari još mogu da uradim - kaže popularni glumac i dodaje da je nesvesno izabrao poseban dan da se oslobodi poroka.

- Prvi april je dan borbe protiv alkoholizma. Ja to nisam znao. Ja sam uspeo tačno da prestanem na taj dan, ali nisam o tome razmišljao. Ja sam to izabrao kao dan šale i kad dođem u bife i kad me pitaju da li želim piće, ja im kaže da sam prestao da pijem od prvog aprila. I naravno, oni svi počnu da se smeju i niko me više ne dira - priča Tika Stanić.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir