PIO SAM MNOGO, NISAM MOGAO DA FUNKCIONIŠEM BEZ ALKOHOLA! Tika Stanić u Sceniranju progovorio o NAJVEĆEM POROKU! (KURIR TELEVIZIJA)

Glumac Tihomir Stanić tokom gostovanja u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrio je da se dugo borio sa alkoholizmom.

- Pio sam mnogo. Voleo sam da pijem, ali sam prestao. Snagom svog karaktera i volje sam prestao. Dok sam pio, mislio sam da je to vrlina, to je pogrešno vaspitanje. Svi veliki glumci koje sam voleo su pili, pa sam mislio da se tako postaje glumac. Nema veze nikakve. U mojoj porodici, meni nikad niko nije rekao da ne pijem, već da ne pijem toliko. Kao da je piće nešto dobro u malim količinama, ali nije dobro. To je otrov, zamuti mozak, uništava porodice - to je zlo - rekao je glumac i nastavio:

- Sad ja ovo kad kažem, moji će drugovi reći da sam se našao ja koji sam toliko popio da pričam. To je zlo, kao što uništava droga. Pošto je to uzelo maha, ja već nisam mogao da funkcionišem ako ne popijem, prsti su mi se kočili, postala je moja fiziološka potreba. Kada sam shvatio da mogu bez toga, onda sam video da mogu mnoge stvari da uradim za koje sam na prvi pogled rekao da nisu moguće. Jedna doktorka mi je rekla dok mi je gledala zenicu oka da imam tip oka koji je izumreo i da ja mogu da pomeram planine. Poverovao sam u to. Moja ćerkica, koja je prisustvovala tom pregledu, me je pitala da li ne vidim da me ona muva. Znate kako, kad čovek čuje lepe stvari sklon je brže da poveruje u to, nego kad sluša ružne - ispričao je Tihomir.

