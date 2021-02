GLOGOVAC TEK IZ OSMOG PUTA POLOŽIO VOŽNJU: U novoj biografiji slavnog glumca još puno zanimljivih detalja!

Aleksandar Đuričić, dobitnik nagrade "Dejan Medaković" za 2018. za delo "Čuvarkuće - udovice pisaca", juče je objavio novu knjigu "Glogi".

Poznati novinar u saradnji s "Vukotić medijom" objavio je biografiju Nebojše Glogovca, u kojoj nam u najlepšem maniru donosi do sada neobjavljene detalje iz glumčevog života, ispovesti njegovih kolega i prijatelja, kao i prvi put objavljene pesme koje je Glogi pisao za svoju dušu. Svedočenja najbližih otkrivaju nepoznate detalje iz života popularnog glumca i kako je od momka koji je radio u prodavnici muzičkih uređaja stigao do vrha glumačkog trona. - Lobanja, Šone, Šonsi, Glogi, Nebojša, Pančevac - i još mnogo imena i nadimaka imao je čovek koji je glumi, ali i svemu ostalom, dao i karakter i reč. Bio je svoj i neosvojiv. Davao se kome je hteo, a zauzvrat nije tražio ništa - navodi izdavač.

foto: Vladimir Šporčić

Đuričić na početku knjige donosi i još jedna zanimljiv podatak iz njegove biografije.

- Vozački je polagao u Pančevu - osam puta. I tih osam puta su probudili veliki inat u njemu, pa je postao ljubitelj vožnje, i automobila i motora. I smatrao je da je sjajan vozač. Međutim, to bi retko koji njegov suvozač potvrdio. Obožavao je ludačke vožnje i skoro sve saputnike je dovodilo do ivice nervnog sloma. To mu je bila strast, koja je ostale plašila - piše autor.

foto: Dado Đilas

O najvoljenijem srpskom glumcu pripovedaju Vojin Ćetković, Nataša Ninković, Anica Dobra, Žarko Laušević, Rade Šerbedžija, Nikola Đuričko, Vida Ognjenović, Nikola Pejaković, Paolo Mađeli, Jagoš Marković, Aleksandar Popovski, ali i žene s kojima se voleo, kumovi, prijatelji, ljudi koji su bili s njim kada nije bio na sceni, kada se saplitao o sopstveni talenat i kada mu je trebalo snage da se popne na glumački tron. S kojeg nikada nije sišao. Na ovoj vrtešci reči i emocija suze smenjuju smeh, a smeh izaziva suze. Nema zaustavljanja, fliper se igra u četiri ruke. Umeo je i da živi, a i da umre. Njegov recept nalazi se među stranicama ove knjige.

Kafanske priče Svirali bi mu "Bele ruže, nežne ruže" Pored motora, Nebojša Glogovac je voleo i da se druži i da posećuje kafane, a omiljena u Pančevu mu je bila "Život". - Na stolu su ih čekala kuvana jaja, a u kafani svirači. I onda naručuju pesme, a zabava je bila da nađu neku koju orkestar ne zna. Voleli su da pevaju, što na kućnim žurkama sa gitarama, što po kafanama. Nije bio od onih koji umeju da naručuju pesme, znao je jednu-dve, nikada čitav set. Proganjala ga je jedno vreme pesma "Ko te ima, taj te nema", pre nego što je postala hit. Posle su bile "Bele ruže, nežne ruže" - navodi autor.

Kurir/ Foto. Dado Đilas

Kurir