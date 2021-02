KIM KARDAŠIJAN OBJAVILA FOTKU IZ 1996. GODINE! Starleta gazi petu deceniju, a sada pokazala kako je izgledala kao TINEJDŽERKA!

Starleta Kim Kardašijan žari i pali i u petoj deceniji, a sada se oglasila na svom Instagram profilu pa pokazala svojim pratiocima kako je izgledala davne 1996. godine kada je bila tinejdžerka.

Kim je poznata po izazovnim fotkama na koje često objavljuje na svom profilu, a retko ko zna kako je izgledala pre nego što je postala poznata.

Naime, ona je objavila fotografiju na kojoj ima paž frizuru, kratku plavu suknju i plavu majicu. Komentari na račun njenog izgleda su se nizali.

Inače, nedavno je snimljena poslednja epizoda rijaliti šoua koji je proslavio Kardašijanke, "Keeping Up with the Kardashians".

"TMZ" piše kako su sestre Kim, Kloi, Kortni i njihova majka Kris Džener svakom od 30-ak zaposlenih poklonile jedan skupocetni sat švajcarske marke, za šta su iskeširale 300.000 dolara.

Ekipa sa seta priznala je kako su toliko godina ostali u šou, jer je bilo zabavno raditi sa Kardašijankama. Kada su videli satove, odmah su krenuli u isto vreme da se smeju i plaču od sreće.

Kim je nedavno na Instagramu objavila snimak s poslednjeg snimanja, te je pokazala kako se oprostila od ekipe.

