NEOBIČNA EMOTIVNA PRIČA PEVAČICE I FUDBALERA: Šakira ne planira da se uda za Pikea, to je tajna njihove LJUBAVI!

Šakira i Žerar Pike slave rođendan 2. februara. On puni 34, a ona 44 godine i ta razlika u godinama im uopšte ne smeta. Njihova ljubavna priča je privlačila mnoge, a tajni sastojak nijihove ljubavi je jednostavan - Šakira ne želi da se uda za Pikea.

Ona naglašava da to ne znači da ne želi da provede ceo život sa njim.

- Da budem iskrena, brak me mnoigo plaši. Ne želim da me on viudi samo kao ''suprugu''. Hoće da me vidi kao devojku, ljubavnicu, zabranjeno voće... Razumete? Hoću da ga držim u pripravnosti, da misli da je sve moguće i da zavisi od ponašanja - rekla je Šakira u jednoj američkoj emisiji dok je Žerar sedeo pored nje.

Sa druge strane potpuno je razumljivo što Šakira okleva da se uda zvanično. Njen prethodni dečko, Antonio de la Rua je prvo tužio za 250.000.000 dolara i zatim za 100.000.000 dolara optužujući je da uspešno vodio njenu karijeru celu deceniju, ali kada je ona prekinula njihovu poslovnu saradnju on je pretpeo strahovit poslovni gubitak.

Mesecima kasnije, u avgustu 2013. godine De la Ruina tužba je odbačena, a u njoj je tražio zamzavanje sve pokretne i nepokretne imovine. Sudije iz nekoliko zemalja su našle pravno neosnovanim da se zakon o predbračnom ugovoru primeni na parove koji nisu venčani, koji su njih dvoje potpisali 2006. godine.

- Nastavila sam sa svojim život i ne mogu biti srećnija - govorila je Šakira tada, - Nadam se da je uznemiravanju došao kraj -

Nastavila je sa svojim životom i promenila sve - profesionalno, emotivno i geografski. Šakira je u međuvremenu postala majka sina Milana čiji je otac španski fudbaler.

- Mislila sam u sebi da je još uvek mlad, ali šta ću, to je što je... Zaljubila sam se - rekla je Šakira, a u njenoj pesmi iz 2017. godine su i neki autobiografski elementi - videla sam ga i uronila u ljubav -

Ona i Pike su se sreli u proleće 2010. godine kada je on bio jedan od igrača koji su se pojavili u spotu za pesmu ''Waka Waka (This Time for South Africa)'' koja je bila zvanična pesma Svetskog prvenstva koji se snimao u Madridu.

Ona nije bila neki ljubitelj fudbala, ali kada je videla spot, prokomentarisala je da je Pike sladak. Družili su se za vreme svetskog prvenstva, pričali i slali poruke jedno drugom. Avgusta 2010. je raskinula sa Antonijom, a kada su Pikea pitali da je on razlog raskida, on je samo prokomentarisao da su on i Šakira prijatelji.

Do kraja 2010. godine paparaci su ih jurili i tražili potvrdu veze, ali ništa nisu našli iako su kampovali ispred Šakirine kuće u Barseloni, a nisu uspeli da usnime ni Pikea. Onda je na Pikeov rođendan, na fotografiji koja je objavljena na društvenim mrežama bila i Šakira, što je podgrejalo priče, ali oni ništa nisu govorili. I na kraju, marta 2011. godine, Šakira je zvanično objavila da je Pike njen zrak sunca. Ostalo je istorija jer su od tada zajedno i imaju dvoje dece. Sina Milana koji je rođen 2013. godine i Sašu koji je rođen 2015. godine, a imena njene dece su izazvala oduševljenje u našoj zemlji.

Posvećeni su roditelji i svoju decu stavljaju na prvo mesto, a u njihovoj kući se govori španski i engleski. Poslove dele podjenako, iako je Šakira ta koja disciplinuje decu. I ne namerava da se uda.

