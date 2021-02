ZLATNI GLOBUS! SERIJI KRUNA ŠEST NOMINACIJA, BORAT U TRCI ZA NAJBOLJU EPIZODU! Evo kako je prošao film DARA IZ JASENOVCA!

Svi koji nešto znače u svetu filma i televizije željno su čekali današnje nominacije za nagradu Zlatni globus.

Nagrade koje dodeljuje Udruženje stranih novinara u Holivudu najviše je izdvojilo projekte Netfliksa, čak šest nominacija ima serija "Kruna", pet sitkom "Schitt's Creek", a samo tri svetski hit "Damin gambit".

Za najbolju dramu u trci su "Otac", "Mank", "Nomadlend", "Romising Young Woman" i "The Trial Of The Chicago 7". Od glumaca Zlatnom globusu mogu da se nadaju Riz Ahmet, Entoni Hopkins, Geri Oldman, Čarvik Bosman i Tahar Rahim, a od glumica Viola Dejvis, Kare Maligard, Vanesa Kirbi, Andra Dej i Fransis Mekdormand.

foto: Profimedia

Mnogo neizvesnije biće u kategoriji za najbolju sporednu ulogu, gde su nominovane Glen Krouz, Džodi Foster i Helena Zenger, a kod "jačeg pola" Saša Baron Koen, poznat po ulozi Borata, i Džerald Leto. Film "Dara iz Jasenovca" nije nominovan u kategoriji za najbolji strani film.

EVO KOMPLETNOG SPISKA NOMINOVANIH

foto: Aleksandar Letić

Ceremoniju dodela nagrada u Los Anđelesu 28. februara vodiće Tina Fej i Ejmi Poler.

Kurir/ www.goldenglobes Foto: Profimedia

Kurir