OVO NIKAKO NISTE MOGLI DA ZNATE O PARU! Glumac sve o otkrio: Sloboda je brižna majka, a Vojin se STALNO ZAFRKAVA

Mladog glumca Marka Vasiljevića domaća publika je zapazila u filmu „Zaspanka za vojnika” Predraga Gage Antonijevića, a ovih dana imamo prilike da ga gledamo u "Tajnama vinove loze", gde igra Marka, sina Slobode Mićalović. Razlika u godinama između Slobode i njega nije velika, a on otkriva da su taj izazov uspeli da savladaju.

- To je svakako izazov koji smo ne samo Boba i ja imali pred nama nego i produkcija, međutim, malo sam se podmladio. Ona je mene dobila sa 17 godina i onda mi je prijateljica pre svega, a onda majka. Nekako su tako napravili naš odnos, u nekim situacijama se vidi njen odnos majke, stav i vaspitanje, a s druge strane je to da smo jedno drugom najveći oslonac - kaže Marko.

Kako dalje otkriva, prema Slobodi gaji veliko poštovnje, a sada su izgradili i prijateljski odnos.

- Uvek je prednost nekog znati odranije. Moram da kažem, jesam sa Bobom radio na „Ubicama“, ali nismo toliko imali priliku da se upoznamo. Kada je došla na set, ona je za mene bila Boba Mićalović i imao sam veliko poštovanje prema njoj. Nisam hteo da ulazim sa njom u neke priče mimo seta jer sam nekako imao to veliko poštovanje. Međutim, kada smo krenuli da radimo ovu seriju, stvarno mogu da kažem da mi je ona prijatelj, privatno. Privilegija je imati tako jednu osobu ne samo u kadru nego i van njega - priča glumac, i dodaje:

- Sa Vojinom Ćetkovićem je ista priča, stvarno sam imao poštovanje prema njemu od početka. On je veliki zafrkant i veliki čovek, njih dvoje su mnogo uticali na to da se osećam slobodno u svom radu. To je meni kao mladom glumcu veoma značajno.Marko otkriva i da je uživao u scenama koje je imao sa Vanjom Nenadić:

- Vanja i ja se znamo od pre, radili smo projekte zajedno.

S druge strane, Vanja Nenadić je publici poznata pre svega iz serija „Biser Bojane“ i „Tajkun“, dok u seriji „Tajne vinove loze“ tumači lik Anje, ćerke Vuka Tomovića (Vojin Ćetković), koja se sa studija iz Pariza vraća da nastavi porodični posao i tradiciju.

- Generalno je bilo divno snimati sa svim glumcima. Sa Vojinom sam imala najviše scena i od njega pokupila divne glumačke savete koji nisu bili isključivo za seriju, nego će mi pomoći generalno za moju glumačku karijeru - priča Vanja, i dodaje:

- Za mene je posebno izazovno bilo što sam se našla u formatu serije od 36 epizoda koje smo dugo i snimali, što daje na kvaltetu ove serije. Izazovno je bilo ostati dosledan tom liku. Anja ima baš zbog takvog ozbiljnog broja epizoda dosta mojih osobina i karakternih crta. Na kraju krajeva, bar nisam morala da ispravljam vojvođanski akcenat, ako ništa drugo Anja i ja isto pričamo. Naravno da nisam spremna da ja kao Vanja radim neke stvari slične koje će tek Anja uraditi jer će se taj lik tek otvarati kroz 26 epizoda, koliko je preostalo.Mlada glumica otkriva i da joj je drago što je imala priliku da u setu bude s Markom, koji joj je kolega, ali i prijatelj.

- Marko i Bane su privatno moji veliki prijatelji i znamo se još od studentskih dana, ako ne i ranije. Posebno je iskustvo bilo da s Markom radim ispred kamere. To što se znamo je bila dodatna olakšica. Posebno mi je drago što sa njima baš delim kadar - priča Vanja.

Marko: Majka mi je mlada kao Boba Vasiljević kroz osmeh otkriva i da je njegova mama mlada, te da mu je to olakšalo da se na setu uhoda sa Slobodom Mićalović: - Moja mama je lepa i mlada. Rodila me sa 20 godina, tako da sam po tom uzoru i gradio nekako odnos sa Slobodom. Odnos nam je prijateljski privatno, a sada i na kameri. foto: Pritnscreen

