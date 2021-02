JUGA IH JE OBOŽAVALA, A ONI SU SE SAMO SVAĐALI Pavle je Batu iz sve snage lupio DASKOM po glavi, a onda mu bukvalno SPASAO život

Bata Stojković i Pavle Vuisić su u "Maratoncima" i "Ko to tamo peva" igrali rame uz rame, ali dugo se po Beogradu pričalo da se glumačke legende van ekrana ne podnose. Prepričavale su se njihove netrpeljivosti, a od svih najviše ona kako je Vuisić Batu svom snagom udario daskom po glavi kada su snimali "Maratonce".

Godinama nakon što je Bata preminuo, njegova udovica Olga, koja je takođe preminula, pre nekoliko godina je ispričala da su sve te priče bile prenaglašene.

- Bilo je svašta između njih, ali ništa negativno. U "Maratoncima" kada su snimali scenu u kojoj ga Pavle udari daskom po glavi, dogodilo se to da ga je nenamerno, u ne znam kom ponavljanju, zaista i lupio iz sve snage. S druge strane, dok su radili "Ko to tamo peva", Pavle mu je spasao život. Kadar u kome Bata pliva u mutnoj i ledenoj Tisi, bezbroj puta je ponavljan. On bi otplivao do sredine reke, a Boža Nikolić ga je snimao pri povratku ka obali. Pošto je bilo hladno, jedva su pronašli gumeno odelo u koje je Bata moga da uđe. Od silnog napora zbog plivanja kroz mulj do kolena, njemu je pozlilo, jer ga je odelo gušilo. Tada je Pavle uskočio u vodu, izvadio nož i presekao to gumeno odelo kako bi Bata došao do vazduha. Glumci su između sebe uvek imali razne šale, niko se nije ljutio i nije bilo svađa. Podžapaju se, jedni drugima svašta kažu, ali to nije proizilazilo iz mržnje, već iz vruće atmosfere. Malo popiju, sporečkaju se i posle kao da ništa nije bilo - rekla je Olga svojevremeno.

