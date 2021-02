ROĐEN JE U NAJVEĆOJ BEDI A DANAS CELI SVET BRUJI O NJEMU: Omar je najtraženiji glumac, bogat, ali i dalje je skroman!

Jedna od najpopularnijih serija u ovom trenutku je svakako serija "Lupin", a lik poznatog lopova Arsena Lupina pripao je francuskom glumcu Omaru Siju, koji ponovo oduševljava ceo svet nakon kultnog ostvarenja "Nedodirljivi" iz 2011. godine.

Omar je zahvaljujući toj ulozi 2012. proglašen omiljenom osobom u Francuskoj, ispred legendi kao što su fudbaler Zinedin Zidan i proslavljeni teniser Janik Noa. On je zbog te uloge ovenčan i nagradom Cezar za najboljeg glumca, upisvaši se u istoriju kao prvi crni glumac kome je to uspelo.

Nakon toga prodor na svetsko tržište bio je neminovan, mada je ovom 43-godišnjaku tek u "Lupinu" pripala neka glavna uloga. Pre toga imali smo priliku da ga vidimo u filmovima "Burnt", "X-Men: Days of Future Past", "Samba", u četvrtom nastavku sage "Jurassic World", te u petom delu serijala "Transformers".

Zanimljivo je da je Omarova životna priča takođe prilično neverovatna, te da delom podseća na sudbinu njegovog lika iz filma koji ga je proslavio. Naime, glumac je rođen kao četvrto od osmoro dece u porodici imigranata iz zapadne Afrike. Njegova majka rodom iz Mauritanije radila je kao čistačica, dok je otac Senegalac za život zarađivao u jednoj fabrici.

Omar je odrastao u prigradskim socijalnim stambenim kompleksima, a kaže da je od malena znao koliko se njegovi roditelji žrtvuju za svoju decu - gledao ih je kako svako jutro odlaze na težak posao koji ne vole.

Bio je svestan toga da su došli u Francusku iz istih razloga zbog kojih većina ljudi napušta svoje otadžbine - želeli su da omoguće deci da žive bolje. Zato je oduvek znao da mora da se školuje.

"Paralelno postoje dve Francuske. Tek kad sam počeo da radim video sam onu drugu Francusku i čuo druge načine govora. Znali smo da ona postoji, ali nikada je nismo videli", rekao je Si.

On je karijeru otpočeo 1996. godine kao komičar na lokalnom radiju, gde je zajedno sa kolegom Fredom Testotom izvodio skečeve. Vremenom je ovaj radio serijal prerastao u televizijsku seriju, a Si se pojavio i u nekoliko francuskih komedija, premda kao sporedan lik. Tek mu je uloga u "Nedodirljivom" dala priliku da pokaže sav raskošan glumački talenat koji je čučao u njemu.

"Nikad nisam ni pomišljao da ću postati komičar, ali to mi je bilo tako prirodno. Jednostavno sam se osećao dobro dok sam to radio", prokomentarisao je i dodao da i privatno voli da se šali da bude okružen ljudima koji su opušteni i vole i razumeju šalu.

"Definitivno mi je najlakše u komediji, u njoj sam započeo i to je moja prva ljubav. Imam više senzibiliteta za nju i poznajem je, ali želim da budem otvoren i za sve ostalo", kaže glumac.

Omar ističe da su mu u mladosti, kao crncu iz predgrađa, mnoga vrata bila zatvorena.

"Uvek su me sputavali govoreći da nešto ne radim, da ne mogu nešto da uradim, ali umesto da me to zaustavi, teralo me je na razmišljanje kako ja to mogu i moram da uradim. Želeo sam da budem nešto drugo, i ako vidim vrata koja su bar malo otvorena, naći ću način da prođem kroz njih", objašnjava ovaj simpatičan Francuz.

Slavni glumac ne samo da žanje uspehe na poslovnom planu, već živi pravu idilu i kada je reč o ljubavi - on više od dve decenije živi sa izabranicom Helenom. Par je stao na ludi kamen u julu 2007. posle 10 godina veze, a imaju petoro dece. Najstarija Seli je nedavno proslavila 20. rođendan.

