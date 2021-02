EKSKLUZIVNO! SPREMA SE SPEKTAKL: Aleksa Balašević snima ljubavno-akcioni film o MMA borcima! Jedan junak lik iz pesme njegovog oca

Zahvaljujući sportsko-borilačkom spektaklu "Megdan", Srbija je unazad nekoliko godina postala prepoznatljiva u Evropi i svetu, a njen tvorac Aleksa Balašević sprema i svoj prvi igrani film, ekskluzivno saznaje Kurir.

Naslednik Đorđa i Olivere Balašević napisao je scenario za filmski spektakl radnog naslova "Megdan film", koji po žanru i ljubavno, ali akciono ostvarenje, jer prati borbu nekoliko junaka da ostvare svoje snove što u ringu ili u životu. Balašević je na scenariju radio s celom svojom porodicom, kako kaže za Kurir, želja mu je da njegov prvenac pogleda mlada publika, koja je volela i "Južni vetar".

- Tačno je, snimićemo "Megdan film". Konačno da kažem naš plan i odluku moje produkcije. Već nekoliko meseci se o ovome priča i red je da barem nešto zvanično iznesem u javnost zato što ne mogu više da krijem od publike o čemu je zapravo reč. Jesenas smo počeli da radimo na scenariju koji smo završili, za igrani film o Megdanu, koji ćemo, ako bog da, snimiti sledeće godine - kaže Balašević za Kurir.

foto: Ana Paunković

Bivši sportista približio nam je malo i radnju samo prvenca.

- Biće to sasvim nešto novo, željni smo dokazivanja da nismo samo obučeni da napunimo Beogradsku arenu fajterskom publikom, koja voli borbe i koja se kladi na borce, već i da umemo da ceo Megdan pretočimo u manje od dva sata igranog filma sa domaćim najboljim odabranim glumcima i ekipom. Biće to ljubavni film, ujedno akcioni i komični, a pre svega satkan od nekoliko istinitih događaja. Radnja prati nekoliko ljudi koji imaju svoje životne megdane, a pre svega momka koji predstavlja novu generaciju. Od sekjuritija na vratima, kafane u malom mestu, do Las Vegasa u ringu - objašnjava Aleksa.

foto: Profimedia

On nije mogao da nam odgovori da li će se njegov otac Đorđe oprobati u filmu kao glumac, ali mu je dao korisne savete.

- Porodica mi je mnogo pomogla u scenariju, pogotovo što jedan akter u filmu treba da bude inspirisan tatinom pesmom "Čovek sa mesecom u očima". Ne želim ništa više da otkrivam, jer počinje da se radi na lokacijama, produkciji, kastinzima, tek nakon što se u skorijem periodu, nadamo se, vidimo sa našim najpoznatijim umetničkim princom i vitezom. Nakon toga, nekoliko kockica treba da se spoje da bismo krenuli što pre u stvaranje večnog Megdana pretočenog u film - ističe Balašević.

foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

Na Megdanu se godinama već pojavljuju najbolji MMA borci iz Evrope, a publika će uskoro moći ponovo da uživa u ovom spektaklu.

- Nakon Arene, koja je naše takmičenje učinila gigantom, Megdan se u prošloj teškoj korona godini održao dvaput. Iako je bilo bez publike, borbe su protekle savršeno. Više od 20 prenosa širom ovog dela Evrope. Vreme je da svi borci, nečiji sinovi koji su bez prisustva publike u Megdanovom ringu ostavljali ili ispunjavali svoje snove, zasluže igrani film... Što se tiče Megdana, ove godine i narednog perioda očekujemo predjubilarni Megdan 9, već od maja, dok za jubilarni, 10. Megdan trebaće određena priprema. Za Megdan 9 i 10 očekuje se dovođenje najvećeg svetskog UFC imena u borilačkoj sferi - zaključuje Balašević.

Izlet u film Snimili "Kao rani mraz" Pre desetak godina porodica Balašević snimila je film "Kao rani mraz". Autor je ovo ostvarenje nazvao dugometražnom igranom baladom o Vasi Ladačkom. U filmu velike uloge su ostvarili Rade Šerbedžija i pokojni Mustafa Nadarević.

