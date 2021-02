ISTROŠIO SAM SVE ŽIVCE! Glumac Milan Marić o ljubavnom životu: Ne pravim od toga misteriju, samo ne želim DA PRIČAM!

Iako je od kada se pojavio u glumačkom svetu zanimljiv medijima i publici, Milan Marić uspešno čuva svoj privatni život od očiju javnosti. Zbog toga se ponekad sreće sa predrasudama kako je zatvoren, a on ističe da i dalje takvi komentari umeju da ga isprovociraju.

foto: Tamara Trajković

- Mislim da ne možemo svima da budemo simpatični i to je nemoguć zadatak, protraćiš svoje vreme jureći simpatije svih. Meni je više bitno da moramo da se poštujemo, a ne moramo da se volimo. Ne moramo nužno da mislimo isto o nekim stvarima, ali moramo da se poštujemo i da nađemo način da razgovoramo - ističe Marić i dodaje sa kakvim zabludama se najčešće susreće:

- Ima ih mnogo, ali više me ništa ne iznervira toliko, jer sam istrošio sve živce na to. Biće govorkanja i uvek ih je bilo, ne želim da ubeđujem ljude da to nije tako, koga bude zanimalo, može da vidi, ne krijem stvari, otvoren sam za razgovor. Ali, možda je to suštinski stvar koja me i dalje nervira, što pričaju da sam zatvoren i nadmen. To ume da me isprovocira kada dođe od ljudi do kojih mi je stalo.

Jedan od razloga zbog koga mnogi Milana smatraju zatvorenim jeste što neretko priča o svom ljubavnom životu.

- Ne pričam o svojoj intimi jer mislim da nemam nešto specijalno da tu kažem što bi nekome bilo zanimljivo. Da li sam solo, imam devojku ili sam zaljubljen - osim puste znatiželje nekog tamo. Više volim da iskoristim vreme da pričam o nekim stvarima o kojima mogu da diskutujem, a ne o tome da li sam u vezi i s kim spavam - kaže glumac te dodaje:

- Ne pravim od toga misteriju, samo ne želim o tome da pričam jer mislim da nemam ništa posebno da kažem, iz čega bi neko nešto mogao da nauči. Mogu da pričam o odnosima, gde sam šta naučio, gde sam se polupao i da li će se to opet dogoditi. Nemam neka katastrofalna iskustva u ljubavi. Da sam bio zaljubljen - jesam, da sam patio - jesam, da sam imao teške trenutke - da.

foto: Damir Dervišagić

