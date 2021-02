GLUMICA IZ IGRE PRESTOLA PEVAČEVA ŽRTVA: Menson me je sekao nožem, vezivao kablovima i bičevao!

Engleska glumica Esme Bjanko (38) još jedna je u nizu žena koje su optužile Merilina Mensona za zlostavljanje. Glumica iz serije "Igra prestola" ispričala je za strane medije da ju je muzičar držao zatočenu u kući, da ju je vezivao kablovima, bičevao, kao i da je jedva uspela da pobegne.

foto: Printskrin Instagram

Ona je s Mensonom bila u vezi od 2009. do 2011, a sada je rekla da se u tom periodu osećala kao zatvorenik, te da ju je pevač "skoro uništio".

foto: Profimedia

- Bio je nasilan, vezao me je kablovima, udarao bičem, koristio seksualne igračke. Osećala sam se prestravljeno, ali sam rekla samoj sebi: "Menson je samo teatralan. Stvorićemo veliku umetnost" - kazala je glumica i dodala:

- Osećala sam se kao njegov zatvorenik. Dolazila sam i odlazila kad je on želeo. Kontrolisao je s kim sam pričala. Porodicu sam zvala skrivajući se u ormaru - priznala je Bjankova i rekla da joj je Menson više puta nožem rezao stomak. - Sećam se samo da sam ležala i nisam se borila. Bio je to trenutak u kom sam izgubila svaki osećaj nade i sigurnosti. Esme je pobegla iz Mensonove kuće u junu 2011. dok je on spavao. Tome je prethodio incident kad ju je jurio sekirom oko kuće. Podsetimo, pet žena je optužilo Mensona za seksualno zlostavljanje, mučenje i silovanje, a prva je progovorila njegova bivša verenica Rejčel.

J. S.

