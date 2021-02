BRANIMIR BANE POPOVIĆ NIJE ŽELEO DA POSTANE GLUMAC: Na prijemni nisam otišao dobrovoljno, bio sam za njih sirovina iz Crne Gore!

Opisujući jednom kako je na prvoj godini studija patio i bio zatvoren, glumac Branimir Bane Popović otkrio je način na koji je otišao na Akademiju.

- Nisam otišao dobrovoljno! Desetak mojih prijatelja krenulo je na prijemni u Sarajevo i ubedili su me da pođem s njima. Bio sam vrlo nespreman, zamuckivao sam, znao manje od polovine teksta. Komisija je odlučila da uđem u uži izbor. Fizički sam bio vrlo sposoban, što je dobar preduslov, trenirao sam rukomet i za svoju visinu bio prilično brz, fleksibilan, dobar u pokretu. Pevam dobro, imam ritam. Kao zdravu, mladu pojavu, sirovinu koja je došla iz Crne Gore od 1,95 metara, trebalo me je tesati. To je bilo provokativno za mog profesora Miralema Zupčevića i primio me je. Kasnije smo igrali zajedno, bio sam mu asistent - opisao je jednom glumac.

