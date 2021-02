IMAM TREMU DOK GLEDAM SEBE NA EKRANU! Anitu Mančić pratimo u seriji Tajna vinove loze, a nećete verovati gde je počela na TV

Glumica koja igra jednu od glavnih uloga u seriji "Tajne vinove loze" Anita Mančić prvi put se u ovom formatu pojavila pre nešto više od dve decenije. Reč je o seriji "Porodično blago".

- Ovakav način rada dosad nisam poznavala. To je potpuno novo iskustvo za mene, drugačije se snima nego film. Sada reditelj iz reportažnih kola dovikuje šta i kako treba da se radi. Šokirana sam brzinom kojom se snima i, priznajem, nije mi bilo prijatno kada sam kasnije gledala te epizode na televiziji. Imam tremu dok gledam sebe. Možda je to zato što sam navikla na pozorište, gde mi sve izgleda mnogo prirodnije. Svi snimaju te serije, pa i ja reših da probam. Ako me pitate da li je to velika škola za mene, reći ću da jeste. Igram ženu čija ličnost i temperament ne odgovaraju mojoj ličnosti i mom temperamentu. Ona je prevarantkinja, a Glogovac se zaljubljuje u nju. Izigrava gospođu, a najmanje je to. Već sam naručila piscu kako želim da se moj lik razvija, videćemo da li će me poslušati - opisala je tada Anita.

