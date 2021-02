TIL LINDEMAN JE MOJA INSPIRACIJA, ON MENE GURA NAPRED DA OPIPAVAMO GRANICE: Zoran Bihać o spotovima Ramštajna i svom prezimenu

Za idealan spoj muzike i njene vizualizacije najpoznatije nemačke grupe Ramštajn zaslužan je režiser srpskog porekla Zoran Bihać.

U ekskluzivnom intervjuu za Kurir, Zoran nam je otkrio neke detalje iz svog života, ali i kako je počela njegova višegodišnja saradnja sa najčuvenijom svetskom industrijal metal atrakcijom i njenim frontmenom Tilom Lindemanom. Rođen je kao Jugosloven 1965. godine u Ludvigzburgu, nemačko državljanstvo dobio je kad je postao punoletan, ali je i danas je ponosan na svoje srpsko poreklo.

- Majka mi je iz Omoljice, a ćale je Beograđanin. Ne znam otkud mi prezime, ali u nekim regionima bivše Jugoslavije me baš zbog toga ne vole. To me je nekad nerviralo, ali se više ne zamaram time, ima mnogo idiota na svetu. Vezan sam za naš narod, to je moja krv, srce, moja džigerica. Nema boljeg mesta da se slavi i nema boljeg mesta da se pati nego u Srbiji. Možda ja to samo tako vidim, ko zna. Čak i ako je iluzija, lepa je. Volim naše ljude i gotovo.

Bihać ima bogato umetničko obrazovanje, studirao je i na likovnoj i na filmskoj akademiji, a danas režira spotove i reklame, ali je i predavač.

- Moj posao je veoma kreativan, izmišljam priče za spotove, a za reklame izmišljam način na koji će se priča koja je već izmišljena ispričati, kako bi bila na vrhunskom intertejment nivou.

Saradnja s Ramštajnom započela je kad su se članovi benda upoznali sa Zoranom pre više od 20 godina, i od tada je svaki njihov spot veoma prepoznatljiv i uvek nanovo oduševljava, svakim sledećim gledanjem.

- Pozvali su me da napravim spot za pesmu "Links 2, 3, 4". Dao sam im ideju da ga uradimo na totalno drugačiji način, da se ispriča priča o totalitarizmu. Tada su me članovi benda nekako zavoleli - priznaje Zoran.

Poklonici tvrdog zvuka smatraju da je Bihać apsolutni genije, dok kritičari smatraju da su mu spotovi previše mračni i da preteruje sa mizoginijom, nasiljem, seksom.

- E, to što smatraju, baš to sam hteo da ljudi misle o njima. Tako su moji spotovi i pravljeni, da svako vidi ono što hoće i da s vremenom to nešto vidi u sebi. Ima mnogo mesta za interpretacije, ali, na kraju, to su samo spotovi koji vam približavaju pesmu - objašnjava on.

Posebna kreativnost i umetnička sloboda režisera ogleda se u spotovima za solo projekat frontmena Ramštajna Tila Lindemana.

- Spotovi koje sam radio za Lindemanov projekat su veoma specijalni za mene, ali i za njega. Pričali smo o tome, rekao mi je da je sve što smo zajedno radili - to je on, vidi se u tome. Baš kao što se i ja vidim u tome. Skoro sve sam osmislio sam, Lindeman je moja inspiracija, a on je moj, kako se na engleskom kaže "pušer" (pusher), gura me napred, da opipavamo granice. Onda ga ja nateram da tu granicu pređemo, ali nam ni to nije dovoljno, treba da se ide dalje. Prođemo jednu zemlju, dolazi nova granica koju pređemo i tako dalje. Ko koga tera na to, to više ne znam. Mi idemo zajedno. Ja sam tu zbog njega. Popularnost sam stekao zbog toga što sam radio s Ramštajnom, to mi je sasvim jasno i veoma sam im zahvalan zbog toga - iskren je Bihać i dodaje da je Lindeman za njega sjajan prijatelj, a da je, kad radi, najveći profesionalac.

Od svega što je napravio sa najvećim nemačkim bendom današnjice, Zoran izdvaja spot za pesmu "Mein Teil":

- U njemu smo uradili ono što Marina Abramović radi, a to je žrtvovanje za umetnost. Eliminacija svoje ličnosti. Momci su u tom spotu dali sve što su imali meni na poklon. Sve komplekse, sve tajne, a ja sam to transformisao u umetnički rad.

O uspešnosti u onome što je radio do sada ne želi mnogo da priča, iako je potpisnik reklama za velike kompanije poput KFC, "Ikee", "Vodafona", "Mercedesa", "Najkija", za igricu "World of Tanks", ali kaže da druge pitamo koliko je zaista uspešan u tome.

- Najbolje što sam uradio u mom životu do sada su moja deca. Kao i u svemu drugome, i tu sam bio samo deo procesa. Meni pričinjava zadovoljstvo kad mi neko napiše "Hej, tvoj rad me je inspirisao da i ja režiram, slikam, stvaram neku umetnost." Kad to vidim, onda znam da ima nekog smisla u tome. Ja sobom nisam baš zadovoljan, mislim da u mojoj struci ima kudikamo boljih od mene. Ali sam ja imao sreće. Radim majice "Life's a Bihać" (igra reči po uzoru na "Life's a bitch", prim. aut.), što znači da, ako je tvoj život "Bihać", onda imaš duplo sreće. To je moja suština.

Privatno, Zokija inspirišu različiti stripovi, muzika, kaže da voli ekstremne stvari. - Volim ekstremno brutalno, ekstremno veselo, ekstremno tužno, sve što dolazi iz srca. Svako ko se bavi režijom nije pravi režiser ako ne snimi dugometražni film. Na tome radim. Ko zna, jednog dana... Ma, još sam, bre, mlad! - završava umetnik.

O akciji "Budi human" i problemu izbeglica Hteo sam da ukažem da je mnogim ljudima potrebna pomoć Bihać se nedavno uključio u akciju "Budi human" i objavio je veoma dirljiv emotivan klip na Instagramu, u kojem je, osim dece kojoj treba pomoć za lečenje, pomenuo i druge kategorije ugroženog stanovništva na prostoru bivše SFRJ. - To sam video kad sam bio u Beogradu, pa mi je prijatelj objasnio o čemu se radi. Gledao sam dokumentarac o izbeglicama u Bihaću i ljudima koji njima hoće da pomognu. Morao sam da progovorim o tome. Evo, i ti pominješ samo "Budi human", ne pominješ Bosance, a i oni, Bosanci, samo pričaju o sebi. Kako je sve to mizerno. Hteo sam da ukažem da je mnogim ljudima potrebna pomoć, bez obzira na to da li je neko pravoslavac, musliman, katolik, esencija poruke je ista: "Ljubav". A to se sve dešava pored nas, to sam hteo da kažem. Dao sam malo novca tamo, malo ovde, ti ljudi mnogo trpe, a ne govore ništa. Moramo da ih vidimo, makar da im kupimo pivce ili rakiju, neku klopu, da ne budu zaboravljeni. Ko zna, možda bi baš neko od njih bio kudikamo bolji režiser od mene, ali nije imao sreće. To je to - objašnjava reditelj.

