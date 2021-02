NELA MIHAJLOVIĆ PROGOVORILA O BORBI SA KORONOM! Glumica oktrila kako se ZARAZILA: Poljubio me u ruku, a ja ih nisam OPRALA!

Glumica Nela Mihajlović na jesen prošle godine preležala je korona virus, a sada je ispričala sa kakvim simptomima se suočila.

- Negde od 20. oktobra je grlo počelo da me boli, ali to su bili identični simptomi kao svake godine kada me zakači neki virus koji prolazim na nogama. Tako sam i ovaj put bila na nogama, igrala sam predstavu, nisam imala nekih problema. Bilo mi je crveno grlo, imala sam čulo mirisa, ukusa, sve... Da bih 27. oktobra u pozorištu došla u kontakt sa jednim kolegom sa kojim se dugo nisam videla, a sa kojim sam bliska. Uzeo me je za ruku i poljubio me u ruku, ja sam vrlo brzo otišla, ali nisam otišla da operem ruke... I on meni već to popodne javi da je saznao da je koleginica prethodne večeri na predstavi dobila rezultat da je pozitivna, i da on ide da se testira... 28. mi već javlja da je pozitivan - ispričala je Nela u emisiji "RTS ordinacija", pa nastavila:

- Ja dobijam temperaturu 28. ujutro, već 29. radim test i 30. dobijam pozitivan test. Glava me je baš bolela, to je bilo specifično jer me inače jako retko boli glava, nemam te neke migrene... Neprijatan osećaj. To je trajalo dva dana i prestalo. Potom, tek za 6-7 dana gubim prvo čulo mirisa, a potom i čulo ukusa. Čulo ukusa mi se brzo vratilo, a čulo mirisa mi se dugo, dugo nije vratilo, čak i sada imam osećaj da nije kao pre.

Nela je priznala da je bila u velikom strahu i da se sve vreme nadala da neće morati na bolničko lečenje.

- Uhvatio me je strah, jer mnogo toga ne znamo o ovom virusu i bio me je strah za decu. Išla sam na skener i pojavile su mi se promene na plućima. Delovalo je lagano, bez gubitka daha, osim zamaranja. Rekla sam doktorki da me samo ne šalje u bolnicu, to mi je bio najveći strah. Uradila sam neke silne nalaze kroz krv, bili su odlični rezultati i mogla sam da budem kod kuće. I stvarno, kada je sve to prošlo, ćerka i ja odlazimo do prodavnice u neku nabavku... Na povratku sam joj rekla da mi jako lupa srce, da imam tahikardiju koju inače nemam, a ona mi je rekla da se malo zadihala - ispričala je glumica, kojoj je i starija ćerka bila zaražena, dok suprug i mlađa ćerka nisu.

Nela je zatim apelovala na sve da budu odgovorni i da poštuju mere.

- Moramo biti odgovorni. Treba da slušamo sve što lekari preporučuju. Mene najviše uznemiruje strah koji se pojavio kod ljudi, on blokira, ne možemo da živimo sa strahom - dodala je glumica.

