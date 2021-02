MILENA DRAVIĆ JE ŠERBEDŽIJI POKLONILA DRAGANOV BROD 2 MESECA POSLE NJEGOVE SMRTI! Uspomena živi i dalje!

Rade Šerbedžija je dao intervju za jedan hrvatski portal u kom se osvrnuo na prijateljstvo sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić, kao i novoj ulozi u filmu i finalu medijske nagrade Zlatni Studij koju dodeljuje publika. Koliko je strastveni robolovac, govori i to da je odmah po završetku intervjua otišao da peca.

Šerbedžija ispričao prelepu priču o Mileni Dravić i Draganu Nikoliću. Ona je preminula 2018. godine u toku snimanja filma u kom je glumio. Glumac se živo seća kako mu je poklonila brod posle Gagine smrti.

- Zvala me je dva meseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila da pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razboleo, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dve barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: ‘Ne lupetaj’ i dodala da želi da imam uspomenu na njega. Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti - rekao jhe Šerbedžija.

Upitan je i da li ima nekih novih projekata na vidiku.

- Dva bi filma trebalo da snimim u Americi. Jedna mlada rediteljka pokušava svoj da prebaci u London, da tamo snimamo, a drugi bi se trebao raditi u Njujorku i na Novom Zelandu. Opet sam dobio fantastičnu ulogu, oca glavnog junaka. To je priča između oca i sina, izvrstan scenario, i nadam se da ćemo ga ove godine odraditi. - rekao je Šerbedžija.

