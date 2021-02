IGRAO JE LIK ŠTREBRA I DEČKA MIRKE VASILJEVIĆ U ANĐELIMA PRE 15 GODINA! Luka Knežević danas izgleda drugačije i bavi se muzikom!

Luka Knežević ostao je upamćen po ulozi Marka iz filma "Mi nismo Anđeli 2". Marko je lik štrebera, dečka Mirke Vasiljević.

Luki je ovo bilo prvo pojavljivanje pred kamerama. Iako je u filmu skrenuo pažnju na sebe i pokazao veliki talenat, Luka nije nastavio da se bavi glumom.

Naime, Luka se bavi didžejingom i pod imenom Luminous pušta haus muziku po beogradskim klubovima.

Mirka je krajem prošle godine otkrila tajne sa snimanja čuvenog filma:

- Reditelj Srđan Dragojević je prvo kastingovao devojke od 17-18 godina. U hodu je shvatio da je neophodno da glumica koja dobije tu ulogu ima baš dečju facu, pa su smanjivali starosnu granicu. Tako sam ja dobila svoju šansu. Odabrali su nekoliko devojčica, među kojima smo bile Marija Bergam i ja. Dragojević mi je rekao da imamo samo dve "ajkule" koje možemo da uništimo i da nemamo mnogo prostora za grešku. Snimili smo prvi put, voz je uništio automobil i to je bilo okej. Moglo je i bolje, pa smo, naravno, ponovili i taj drugi put. Bila je to veoma hladna noć. Smrzla sam se, bila sam premorena, ali želela sam da obavim zadatak kako treba i nisam želela da ja nešto pogrešim. Međutim, u trenutku kada je posle havarije trebalo da dođem do Nikole Koje i on da me uzme u naručje, meni je pukla štikla. Ja to nikome nisam smela da kažem. Pokušala sam da hodam na prstima i da ne vidi da hramljem. Ispalo je super na kraju - zaključuje Vasiljevićeva.

