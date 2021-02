VESNA ČIPČIĆ ME PITALA KADA JE TERMIN, A JA SE VEĆ PORODILA: Paulina Manov otkrila kako je uspela da smrša uz pomoć muža!

Paulina Manov je godinama vodila borbu sa viškom kilograma, ali je na kraju uspela da pobedi uz dosta vežbanja i požrtvovanosti. Uspela je da vrati liniju Krenula je da se goji od stresa jer joj je preminuo otac.

"Posle porođaja dobila sam neko telo koje nije moje i osećala sam se kao da se oko mene obmotala neka druga osoba pa tako kad se ja okrenem na jednu stranu, ona ide na drugu, ispričala je glumica Paulina Manov kako se njeno telo promenilo nakon prvog porođaja, a zatim nam je otkrila kako je uspela da se vrati na devojačku liniju.

foto: Printscreen/Youtube

"Kada šetam bebu u kolicima i prolazim pored izloga, vidim neku ogromnu osobu koja me gleda sa druge strane, jednu jako, jako krupnu ženu, sa ogromnom telom. Kada sam ugledala to telo, vratila sam se unazad da vidim šta je to, kad ono - ja", nastavila je glumica Paulina Manov koja se prisetila i jedne anegdote nakon rođenja ćerke: "Nekoliko meseci posle porođaja, ja sam došla u pozorište, u moje Beogradsko dramsko i kada sam ušla u klub, susrela sam se sa Vesnom Čipčić i ona se jako obradovala i rekla: "Jao, stigla si! Pa, kad ćeš da se porodiš?" Ja sam rekla: "Ja sam se već porodila!".

Paulina nije krila da je u tom periodu nije imala mere kada je hrana u pitanju.

"To se jelo katastrofa mnogo. Znači, burek, jogurt, čokolada, griz", poručila je. Kako je dodala, njena porodica je mudro ćutala.

"Oni su znali da ću ja, kad budem spremna, to da uradim, da pritisak ne bi bio dobar u tom trenutku. A ja sam znala da ću se sigurno vratiti sebi. To za mene nije bila dilema, samo je bilo pitanje kako", nastavila je.

foto: Printscreen/Youtube

"Dijetu sam počela u junu 2009. godine. Koristila sam neki priručnik koji je moja mama dobila kada je obolela njena tiroidna žlezda. I tamo imate spisak namirnica koje se koriste. To su uglavnom bili neki pasuljčići, azuki pasuljčići, zeleni pasuljčići. Za 15 dana - 15 kesica", otkrila nam je Paulina kako je izgleda njena dijeta pa navela detalje jelovnika:

"Doručak su uvek bile ovsene pahuljice sa nekim sokom. Ručak i večera su bile te žitarice u celom zrnom i ti pasuljčići koji su za ručak, na primer, bili pomešani uglavnom sa šargarepom i lukom dinstanim na vodi. Pauza između obroka bila je pet i po- šest sati.Tako da sam ja uspela da izvedem tih pet krugova. I u petom krugu sam pukla i uzela sam one kesice i nagurala sam ih u kantu i rekla: "Sad mi je dosta! Neću više da vidim nijednu kesicu u svom životu". Da je bilo teških momenata tokom mršavljenja, bilo je, ali Paulina nije odustala.

"Nije to lako, nije to da meni nije bilo teško. Bilo mi je užasno teško, grozno teško, ali sam izdržavala u tome. Kažem: "Ajde sad od kog si materijala, da te sad vidim!".

Kada joj se kilaža smanjila za nekih devet kilograma, već je mogla da počne sa treninzima.

"Vežbala sam četiri puta nedeljno, sat vremena kardija, jako mnogo vežbi i kada kaže trener: "Danas stepenice", meni padne mrak na oči. To znači sat i po stepenice, gore- dole, gore- dole..."

"Ja sam za ta tri meseca skinula devet kilograma i posle sam mršavila otprilike dva kilograma mesečno. U pozorište sam se vratila kada je Mina imala 19 meseci. Naravno da sam bila jako srećna kada sam spala ispod 60 kilograma i vratila se na nekih devojačih 58. Moja porodica, moji su bili ponosni. I njima je laknulo jer dok sam ja bila na tim dijetama, bilo je zabranjeno sve što ja najviše volim da jedem. Moja mama i muž imali su šifre tajne. "Je l' bio deda Moša?", to znači: "Jesi kupio kobasice i slaninu?", otkrila je u intervjuu Paulina male trikove njenih najbližih koje su njoj mnogo koristile.

Naša glumica Paulina Manov ima ćerku i sina sa suprugom Vladimirom.

(Kurir.rs/A.M.Blic žena)

