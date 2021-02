DUA LIPA PONOVO NAPRAVILA SKANDAL SVETSKIH RAZMERA! Albanka čestitala dan nezavisnosti lažnoj državi Kosovo! (FOTO)

Pevačica Dua Lipa ponovo je napravila skandal.

Naime, Albanka koja je poznata po tome što veliča "Veliku Albaniju", danas je objavila fotografiju na svom Instagram nalogu koja je izazvala mnoštvo rekacija.

Fotografija koju je objavila je ilustracija njenog lika preko zastave Kosova. Uz to je napisala:

- Srećan dan nezavisnosti Kosova - rekla je Dua i dodala:

- Nikada neću zaboraviti kada se to dešavalo na televiziji kada sam živela u Prištini, neopisiva i nezaboravna energija u gradu, ponosna sam što vidim koliko smo daleko dogurali od tada do sada - završava Dua Lipa.

Nekoliko puta do sada Srbe je nazvala "fašistima" i "okupatorima Kosova", navodeći da su tokom rata na Kosovu i Metohiji devedesetih od njenog dede, Seita Lipe, koji je u periodu od 1990. do 1995. godine bio direktor Istrorijskog muzeja u Prištini "tražili da fabrikuje istorijske činjenice, što je on odbio, zbog čega se našao na meti tadašnje srpske vlasti".

U intervjuu koji je dala listu "Roling Stone", mlada pevačica dotakla se i političkih tema, navodeći da se njena porodica sa Kosova i Metohije morala da se preseli nakon "srpske okupacije".

- Moj deda s tatine strane pisao je knjige o svemu što se dešava, nakon što se dogodila okupacija, srpske snage su tražile da on prepiše istoriju. Odbio je i izgubio posao - rekla je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/S.M.

