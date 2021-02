LUKA RACO PRIZNAO DA POKAZUJE EMOCIJE: Muške suze su okej! Uvek je dobro biti kakav jesi!

Glumac Luka Raco ponosno ističe da su muške suze okej, te navodi da on zna da pusti suzu ako za tim ima potrebe.

- Muške suze okej! Naravno da jesu, zašto ne bi bile - rekao je Luka Raco, a na pitanje da li emocije pokazuje ili ih vešto krije, odgovara:

- Pokazujem. Ne znam da krijem. Neko kaže da je to problem, neko vrlina. Videćemo kako će biti kroz život. Zasad nije bio problem.

Raco važi za vrlo odmerenog, kulturnog i staloženog dečka, no u vremenu u kojem živimo većina ne bira sredstva da dođe do svog cilja, a Luka je otkrio koliko je onda dobro biti takav kakav jeste.

- Uvek je dobro biti kakav jesi. Ako nisi, to je foliranje i ne ispadne iskreno. Ljudi će to shvatiti, primetiti. Važno je biti dosledan sebi i svojim stavovima - ističe on.

