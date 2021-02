PARIS HILTON SE ZVANIČNO VERILA ČETVRTI PUT! Kaže da je sada za zauvek, a čestitke samo pljušte!

Paris Hilton ima razloga za duplo slavlje! Osim što je napunila 40 godina, ona se i verila! Njen izabranik, Karter Reum (40) je posle godinu dana zabavljanja odlučio da je zaprosi. Da sreća bude veća, on je to učinio na njen rođendan i krenulo je duplo slavlje.

Paris (40) je srećne vesti je podelila sa pratiocima na instagramu, a njihovoj sreći nije bilo kraja. Nosila je prelepu belu haljinu, njen dečko je kleknuo i sve je bilo kao na filmu. Oboje su bili u belom sa širokim osmesima i veoma srećni, i stilozovani. Verenički prsten je zeleni smaragd poznatog dizajnera i navodi se da je veoma skupocen. Ovo je, inače njena četvrta veridba.

Ona je napisala veoma emotivnu poruku pored fotografija veridbe.

- Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate, već to i osećate. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog sastanka, a za moj rođendan ugovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru duž plaže, Karter me je odveo do kabane ukrašene cvećem i kleknuo je na jedno koleno. Rekla sam „da”, „da” zauvek. Ne postoji niko s kim bih radije provela ostatak života - Paris je napisala u objavi na Instagramu.

