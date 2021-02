SMILJA JE PRED KAMERE STALA SAMO JEDNOM Kultna sprska glumica nikad nije oprostila reditelju što joj je čistačica otela ulogu KEVE

Glumci se tokom čitave karijere bore da ostvare ulogu koja će ih vinuti u filmske ili pozorišne visine. Smilja Zdravković, čistačica Narodnog pozorišta, pred kamere je stala samo jednom, da bi je cela Jugoslavija, danas kao i pre 40 godina, zapamtila kao Kevu iz filma "Majstori, majstori".

Ideju da ulogu čistačice da Smilji, Goran Marković je dobio od Bogdana Diklića, otkrili su glumac i reditelj na proslavi četvrte decenije od objavljivanja ovog filma.

- Ta žena je bila čistačica u Narodnom pozorištu. Kao i u filmu radila je sve, kuvanje, čišćenje. Ja sam bio u velikoj dilemi kome da dam tu ulogu da igra. Pozvao sam Rahelu Ferari, koja je bila velika glumica. Igrala je u filmu "Nacionalna klasa" i imala jednu vrlo dobru scenu. Razgovarao sam sa njom i onda shvatio da, ako ta interpretacija bude artificijelna, to neće biti dovoljno efektno. Bolje da nađem nekog koga će ostali likovi tretirati kao stvar, kao pokućstvo - rekao je Goran Marković.

Onda je Bogdan Diklić predložio Smilju, čistačicu Narodnog pozorišta.

- Smilja se dobro snašla. A Rahela mi to nikada nije oprostila. Do smrti me je mučila. Nismo se mogli sresti, a da mi ne kaže: "Gorane, ja bih Vam to bolje odigrala" - kaže Marković sa osmehom.

Bogdan Diklić igrao je prosvetnog inspektora u svom maturskom odelu, Mira Banjac nije mogla da glumi, ako joj prave servirke iz školske kantine nisu bile publika, a Ljuba Moljac se toliko plašio visine da je u sceni kada visi sa karika u fiskulturnoj sali, od zemlje zapravo odvojen svega metar.

Film "Majstori, majstori" digitalno je restauriran i premijerno prikazan u septembru prošle godine na stadionu Tašmajdan.

Kultni jugoslovenski film snimljen je za 18 dana.

