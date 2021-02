BOEMSKI ŽIVOT ME NE ZANIMA! Slobodan Stefanović za KURIR TELEVIZIJU otkrio šta radi kad je slobodan i za koje pare bi se ugojio!

Glumac Slobodan Stefanović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji progovorio je o kuvanju, koje je njegova velika ljubav, ali i o tome kako provodi vreme kad nema posla u pozorištu ili na snimanjima.

foto: Printscreen/Kurir TV

- To je nova uloga, to je nešto što me zanima. Otisnuo sam se u te vode, preko 600 emisija, uspešno je. Zanimljivo je, na Instagramu promovišem hranu, zdravu hranu, i onu koja nije zdrava. To me ispunjava.Nisam taj tip koji sedi kod kuće. Boemski život me ne interesuje. Nisu svi glumci takvi, to su predrasude. Bavim se sportom, ne pijem, ne pušim. Kad odigram predstavu od 19h do 23h, nisi za boemski život već za krevet - započeo je Slobodan priču za Kurir televiziju.

- Bio je period života, kad sam mislio da kad obrijem glavu da ću izgubiti sve uloge. Posle toga, kad sam obrijao glavu, dobio sam dve glavne uloge, jednu u pozorištu i jednu u seriji - rekao je glumac.

Glumac je otkrio da bi se zarad uloge ugojio samo za novac.

- Za velike pare. Kod nas ne postoje velike pare koje će da nadomeste zdravlje, moraš sa ozbiljnim nutricionistima to da radiš. Kada se to radi u zapadnim zemljama dobiju se ogromne svote para. Kod nas nemaš tih zahteva, protetika je napredovala, imaš lažne stomake - rekao je glumac u "Pulsu Srbije".

foto: Printscreen/Kurir TV

