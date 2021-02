MINJA SUBOTA I SLAĐANA MILOŠEVIĆ UTUČENI ZBOG SMRTI BALAŠEVIĆA: Đorđe, borac za sopstvenu viziju sveta, ZASLUŽUJE sve počasti!

Čuveni kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini

foto: Stefan Stojanović, Zorana Jevtić

Tim povodom Minja Subota se oglasio za Kurir:

- Sa Đorđem sam sarađivao godinama, pre svega mi smo dobri prijatelji i poznanici. On je meni toliko puta gostovao u "Muzičkom toboganu". Dva puta je svoje kompozicije poklonio deci - jedna pesma je bila "Stereo ljubav", a druga je bila "Kad mačke sivanke idu sa igranke". Ono što je bilo isto mnogo lepo, ja sam bio autor i voditelj emisija "Željoteka". Tu mi je on imao bar dva nastupa koja su jako zapamćena. U jednom nastupu je on premijerno izveo "Al' se nekad dobro jelo". U drugoj "Željoteci" je izveo njegovu fantastičnu parodiju za seriju "Dinastija". Takođe je bio jedan divan događaj, on je napisao u jednom novogodišnjem "Muzičkom toboganu" vojovđanske poskočice i čestvovao je on, Brena, Čola i Neda Ukraden. On je napisao nekoliko strofa koje smo podelili i to je zapamćeno do danas. Ono što je najbitnije je da je on jedinstven kantautor, teško će ga neko nadmašiti. On je bio i šansonjer i kroz svoju pesmu i šansonu je utkao Vojvodinu u kojoj je rođen na najlepši mogući način. Mislim da su njegove pesme ostale kao jedno veliko bogatstvo Vojvodine. Njegove pesme su priče o Vojvodini, ljudima, običajima. To je nešto impresivno i ogromno bogatstvo koje ostaje iza njega - rekao je Minja Subota za Kurir.

Oglasila se i Slađana Milošević:

- Sve mi je teži rastanak od dragih ljudi, savremenika, saradnika, saboraca. Tuga se urezuje...Treba preživeti ovu samoću. Đorđe, borac za sopstvenu viziju sveta! Zaslužuje sve počasti. Pokazao je doslednost i privrženost svojim ciljevima. Težak je ovo udarac za umetnost koja vezuje dva veka. U njima se mnogo toga prelamalo preko naših duša - rekla je Slađana Milošević za Kurir.

Podsetimo, Balašević je pre tri dana primljen na Infektivnu kliniku gde se lečio od upale pluća.

Pre nekoliko dana izvor blizak porodici otkrio je da se kantautor oseća dobro i da se šali sa lekarima, međutim, po poslednjim informacijama slavni Vojvođanin preminuo je na Infektivnoj klinici u Novom Sadu.

Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, ćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/S.M.

Kurir