HVALA ZA SVAKU REČ, SUZU, OSMEH, LJUBAV: Sloboda Mićalović slomljena, oprostila se od Balaševića stihovima njegove PESME

Čuveni kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini. Tim povodom oglasila se i glumica Sloboda Mićalović.

Glumica je objavila stihove njegove pesme "Ćaletova pesma":

"Ne pitaj me nikad više Zašto neven ne miriše Ne sećam se, to je priča duga Ne pitaj me, tu pred svima Šta to na dnu čaše ima Ne pitaj me nikad, zašto cugam Bolje da šešir nemam Pod njime đavo drema Sneva i izvoljeva, đavo mi je kriv Budi me u zlo doba Za njega red ne važi On mora sve da proba To đavo vino traži Ne pijem - što uživam Nit' što mi dobro stoji Pijem da njega napojim Ne pitaj me, ne znam kasti 'Di će koja zvezda past 'Di će pasti dugme s mog kaputa Na pitaj me, što na kraju Svi kerovi za mnom laju Ne pitaj me nikad, zašto lutam Bolje da šešir nemam Pod njime đavo drema Sneva i izvoljeva, đavo mi je kriv Budi me u zlo doba Za njega red ne važi On mora sve da proba To đavo mesto traži Ne lutam - što uživam Nit' miris druma volim Lutam da njega umorim Ne pitaj me, dal' je zima Dok po rosi s ciganima; Brilijante za kravatu biram Ne pitaj me, zašto ptice Ne sleću na svake žice Ne pitaj me nikad, zašto sviram Bolje da šešir nemam Pod njime đavo drema Sneva i izvoljeva, đavo mi je kriv Budi me u zlo doba Za njega red ne važi On mora sve da proba To đavo pesmu traži Ne, ne sviram što uživam Nije to pesma prava Sviram da njega uspavam Hvala za svaku reč,suzu,osmeh,ljubav....zauvek u srcu", napisala je ona.

Kurir.rs/M.M.

