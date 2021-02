BALAŠEVIĆEVA NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA IZ VOJSKE SA OLIVEROM: Njegove dane u Zagrebu obeležila su i druženja sa Arsenom Dedićem!

Ljudi se masovno opraštaju od Panonskog mornara i dele divne uspomene kojih ima mnogo. Jedan post na fejsbuku je posebno emotivan jer se tiče Đoletove vojske i reakcije Gabi Novak na tragični gubitak.

Đorđe Balašević je početkom '80-ih vojsku služio u Zagrebu i odatle onaj njegov stih " u vojsci sam stekao druga do groba". Bio je u pešadiji. U kasarnu Maršal Tito je došla njegova Olivera da ga poseti.

Đoletovih vojničkih dana se setila i Gabi Novak: Bio je u Zagrebu nekoliko meseci. Svaku drugu nedelju bio bi kod nas na ručku. Uvek su to bila divna druženja, on i Arsen bi sedeli, svirali, pevali, razgovarali o muzici, a ja sam mu kao žena i prijateljica nastojala da pomognem u svemu što je bilo potrebno. Voleo je Zagreb, voleo je Arsena, voleo je da dođe kod nas i ne mogu reći koliko me je njegov odlazak pogodio.

Da podsetimo, prvi singl snimio je sa grupom "Žetva" 1977.godine koji se zvao „U razdeljak te ljubim“. Prvu pobedu na festivalu je odneo u Splitu s pesmom „Panonski mornar“. Nakon grupe „Rani Mraz“, 80-ih godina kreće njegova solo karijera koja je trajala četrdeset godina.

