KOMŠIJE SU ZA BALAŠEVIĆA IMALE SAMO REČE HVALE: Često je šetao sa unukom, javljao se i bio je KULTURAN I FIN

Kantautor i pesnik Đorđe Balašević preminuo je juče, 19. febrara u 67. godini, a iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, ćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu, kao i mnogobrojne hitove.

Njegov rodni Novi Sad oprašta se od njega, kao i čitav region. A Balaševićeve komšije su pre nešto više od godinu dana, govorile o njemu.

foto: Nemanja Nikolić

- Uvek je fin, kulturan, uljudan i nema šanse da se ne javi. Ponekad pomislim da to radi iz čiste kurtoazije po sistemu, kada te neko pozdravi, ti otpozdraviš iz pristojnosti. Međutim, uverio sam se da to nije istina kada smo se jednom prilikom sreli u gradu i on se meni prvi javio. Tada sam shvatio da ipak zna ko su mu komšije. A ovde je komšiluk takav da je malo ostalo onih, nazovimo ih starosedeocima, tako da se ljudi relativno slabo druže, pogotovo kada su komšije u pitanju. Nema onog kafenisanja u komšiluku i sličnih stvari. To je davno iskorenjeno u urbanim sredinama, a prema rečima onih koje sam upoznao a koji dugo poznaju Balaševiće, nikada oni nisu ni bili raspoloženi za takvu vrstu druženja - pričao je tada sredovečni čovek koji se pre par godina doselio u, kako je zovu, Đoletovu ulicu.

foto: Nemanja Nikolić

Goranka koja živi malo dalje od Đoletove kuće kaže da joj je drago što se Panonski mornar izvukao i što se oseća bolje nakon operacije srca i dodaje da joj je žao što iz njega sem kratkog osmeha ne može ništa više da izmami.

- Srećem ga jako retko. Evo, poslednji put sa unukom koja je izgleda sada krenula u školu pa mi je bio jako smešan. Ona mu je nešto objašnjavala, a on je samo potvrdno klimao glavom, prateći je u korak i kada smo se susreli samo se osmehnuo jer je verovatno shvatio da se našao u komičnoj situaciji dede koji sluša kako mu unuka nešto drobi. Možda kada bih ja počela da mu se javljam, možda bi se i on javio. Ipak, nekako mi je neprijatno i ne bih volela da čovek svašta pomisli jer ja ne živim dugo u njegovoj ulici i nikada se nismo upoznali. Da ga češće srećem, sigurno bih mu se javila, a verujem i on meni. Uvek deluje dobroćudno, pogotovo kada je u društvu unuka - pričala nam je Goranka prošle godine.

foto: Kurir TV

Kurir.rs/I.B/Blic

BONUS VIDEO:

Kurir