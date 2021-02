PEVAČU SE UOPŠTE NE PIŠE SE DOBRO: Merlin Menson pod istragom zbog optužbi za zlostavljanje!

Kako navode američki mediji, policija Los Anđelesa je dala zvaničnu izjavu u kojoj navode da je Merlin Menson predmet istrage zbog optužbi za zlostavljanje.

U izjavi koja je data poznatom portalu, policija naglašava da će ispitati optužbe za nasilje u porodici.

- Očigledno je da su moj život i umetnost magnet za kontroverzu, ali ove nedavne optužbe apsolutno nemaju veze sa realnošću. Moje intimne veze su oduvek bile apsolutno sporazumne i sa partnerkama koje su na mojoj talasnoj dužini. To je istina, bez obzira kako i zašto sada drugi žele da lažno iskrive prošlost - napisao je Menson na svom instagram profilu kada su optužbe krenule da stižu sa svih strana.

Podsetimo, čuvena glumica Evan Rejčel Vud je optužila svog bivšeg dečka, poznatog muzičara Merlina Mensona za zlostavljanje, manipulaciju i ispiranje mozga. Ona je podelila post sa veoma potresnom porukom.

- Ime mog zlostavljača je Brajan Varner, koji je celom svetu poznat kao Merlin Menson. Počeo je da me ''neguje'' kada sam bila tinejdžerka i zlostavljao me najstrašnije moguće tokom godina. Mozak mi je bio ispran i izmanipulisan do potpune pokornosti. Završila sam sa životom punim ucene, straha, klevete i osvete. Sada sam tu da otkrijem opasnog čoveka i sprečim da uništi još života, ali i da isprozivam mnoge industrije koje su mu to omogućile. Podržavam žrtve koje više neće da ćute - napisala je tada.

Posle nje, javilo se još onih koji su tvrdili da ih je pevač zlostavljao, a ova situacija će izgleda dobiti i sudski epilog.

foto: profimedia

(Kurir.rs/A.M/Bilboard)

BONUS VIDEO:

Kurir