PRVA POMISAO MI JE BILA DA NEMAM SNAGE DA SE UPUSTIM U TAJ UŽAS: Nataša Ninković umalo odbila ulogu u filmu Dara iz Jasenovca

Glumica Nataša Ninković igra lik Radojke u filmu "Dara iz Jasenovca", a kako je istakla, ponosna je što je deo ovog ostvarenja, iako je u prvi mah bila na ivici da odbije ulogu.

Kako je navela nedavno u intervjuu za kurir, zbog težine koju ovo ostvarenje nosi, Nataša je zamalo odbila ulogu u filmu "Dara iz Jasenovca".

foto: Printscreen

- Prošlo je dosta vremena i došao je trenutak da odamo počast žrtvama u nepojmljivim i strašnim zločinima iz tog logora. Gagi Antonijeviću verujem inače, a kad sam videla na koji način je sa scenaristom Natašom Drakulić prišao temi, nisam se dvoumila. Prva pomisao bila mi je da nemam snage da se upustim u taj užas i mrak, a onda da mi baš patnja kroz koju su prolazili ti ljudi ne dozvoljava luksuz ličnog komfora i da najmanje što možemo jeste da pokušamo da se na taj način poklonimo i tim i svim drugim žrtvama koje su stradale samo zato što pripadaju drugoj veri, drugom narodu, zovu se ovako, a ne onako. Najviše mi se dopalo što je priča iz vizure devojčice Dare, koju maestralno igra Biljana Čekić. Znači, nismo se bavili brojkama, koje često izvlače različite strane i služe im za potkusurivanja u njihovim obračunima, već ličnom dramom i posledicama tih bezumnih dela - rekla je nedavno Nataša Ninković za Kurir.

Nataša je istakla i da je čini ponosnom što su kolege, koje su imale priliku da pogledaju film, za isti imale samo reči hvale.

- Film još nisam odgledala, ali sam presrećna što su kolege koje to jesu, i to ne samo kolege sa ovih prostora, imale iste reakcije i potvrdile moj utisak još sa snimanja, da pravimo jako dobru stvar. Nikada nije lako napraviti dobar film, a pogotovo ne film sa ovako značajnom temom. Prvi put posle toliko godina obraditi to stravično stradanje jednog naroda, prikazati tu patnju i užas, a na kraju završiti sa nadom u čoveka! Mislim da je najteže bilo naći pravi ugao iz kojeg se priča predstavlja, ali sudeći po ovoj odluci, mi smo ga očigledno pronašli i presrećna sam zbog toga - rekla je Nataša za "24sedam".

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir